Maltempo. Situazione critica anche a Castelvetrano. Voragine in via Selinunte

Il violento temporale di questo pomeriggio ha fato grossi danni anche a Castelvetrano. Non solo la tromba d'aria di Triscina, che ha mandato in frantumi un muro, scoperchiato tetti, e abbattuto pali e alberi. In via Selinunte si...