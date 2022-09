Temporali e vento forte. Allerta meteo arancione in provincia di Trapani

30/09/2022 16:41:00

Peggiorano le condizioni meteo in provincia di Trapani e in Sicilia Occidentale. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo arancione per la giornata di oggi, 30 settembre. Per domani, invece, allerta meteo gialla.

Sono previsti temporali e rovesci sparsi, accompagnati da vento forte.

Le condizioni meteo sono instabili, nelle scorse ore una tromba d'aria ha colpito la zona di Triscina, a Castelvetrano, provocando diversi danni.

A Mazara l'amministrazione comunale ha attivato il personale di reperibilità e predisposto un piano di protezione civile nel caso di forti piogge e conseguente rischio allagamenti, con particolare riguardo all'attivazione delle pompe di sollevamento e, qualora occorra, all'interdizione al traffico di alcuni tratti viari.