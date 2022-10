Alcamo, si puliscono le caditoie del territorio 

01/10/2022 10:00:00

E’ in corso da settimane la pulizia accurata delle caditoie cittadine, a darne notizia l’assessore alle politiche e servizi ambientali Alberto Donato che dichiara “abbiamo programmato in tempo la manutenzione ordinaria di tutte le caditoie cittadine, dando priorità naturalmente a quelle ubicate nei punti stradali più critici del territorio, cioè le più esposte allorquando dovessero

verificarsi forti piogge. In questa prima fase – continua l’assessore - gli operai della Roma Costruzioni hanno ripulito con mezzi ad hoc circa 396 caditoie e stiamo preparando un ulteriore piano di intervento per la pulizia di altre caditoie”.

Per quanto riguarda la zona del centro storico, in particolare sono state ripulite le caditoie di PIAZZA CIULLO/PESCHERIA, VIA DISCESA SANTUARIO, VIA S. OLIVA, VIA PIPITONE CANGELOSI, VIA DIAZ, VIA V. VENETO, VIA MAZZINI, CORSO VI APRILE (TRATTO FRA PIAZZA CIULLO E VIA V. VENETO), VIA SS. SALVATORE BASSA (DALLA VIA MAZZINI – ALLA VIA FERRANTELLI), VIALE EUROPA (VIA SS SALVATORE – VIA VENETO) e VIA MARIA RIPOSO.

Ed ancora le caditoie che riguardano il completamento della manutenzione della via Maria Riposo, dall’incrocio con via per Camporeale sino all’incrocio con il Viale Europa; e le caditoie che riguardano la manutenzione del Viale Europa, dall’incrocio con la via Maria Riposo all’incrocio con la via Monte Bonifato.

*****

ULTIMO APPUNTAMENTO L’OPERA DEI PUPI - Si è concluso ieri il ciclo di appuntamenti dedicati all’Opera dei Pupi, inseriti nel palinsesto estivo alcamese. Alle ore 18:00, al Castello dei Conti di Modica, il settimo ed ultimo spettacolo dal titolo “Rinaldo nella tomba di Marchino”. Tutti gli appuntamenti del teatrino dell’Opera dei Pupi, che racconta la storia dei Paladini di Francia, sono stati a cura dello storico puparo Salvatore Oliveri, presidente dell’Associazione Culturale “G.Canino”.