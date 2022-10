Aiuti all'agricoltura: proroga al 31 ottobre per le domande. Scuola, 3 milioni per bando apprendistato

01/10/2022 04:00:00

Proroga al 31 ottobre 2022 per il termine di presentazione delle istanze relative all’avviso Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte e agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia. In entrambi i casi le istanze devono essere inviate in formato cartaceo con le modalità indicate nell’avviso del 30 agosto 2022 e non via Pec.

Il dipartimento regionale dell'Agricoltura precisa che, nel caso degli aiuti agli agricoltori debitori dei consorzi di bonifica, è possibile ricevere il contributo eccezionale anche nei casi di regolari e documentati procedimenti di subentro nella gestione aziendale e nei casi di gestione in affitto delle aziende.

E ancora si precisa che l’aiuto può essere concesso per l’abbattimento dei pagamenti dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica cui si è associati per gli anni 2020, 2021 e 2022, sia nei casi di pagamenti ancora non effettuati che in caso di pagamenti già effettuati. In quest’ultimo caso, gli importi già versati e oggetto di aiuto ai sensi dell’avviso in questione saranno compensati dai consorzi di bonifica agli agricoltori attraverso operazioni di sgravio sui pagamenti dovuti per gli anni successivi.

L’importo minimo dell’aiuto è di 300 euro e, nei casi di aziende agricole ricadenti su più consorzi di bonifica, potranno essere presentate più domande di aiuto, una per ciascun consorzio di appartenenza. L’importo massimo concedibile per ciascun agricoltore rimane fissato a 35mila euro.

*****

Scuola, 3 milioni per bando apprendistato 2022-23 - Pubblicato il nuovo bando per l’apprendistato di primo livello, promosso dal Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio dell’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, con una dotazione di 3 milioni di euro a valere su risorse statali. L’avviso rivolto alle scuole di II grado statali promuove un nuovo paradigma educativo, basato sulla diffusione del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro, in sinergia con le imprese del territorio.

Attraverso l’apprendistato di primo livello, gli studenti delle scuole iscritti nel corrente anno scolastico e residenti in Sicilia, potranno individuare il percorso professionale e formativo più adatto alle proprie esigenze e finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma professionale. Gli istituti di II grado statali potranno, quindi, fare domanda per partecipare alla formazione del nuovo Catalogo dell’offerta formativa in apprendistato.

«Il nuovo bando apprendistato - dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, Alessandro Aricò - rappresenta una importante opportunità per tanti studenti in obbligo scolastico. Con il sistema duale i giovani hanno la possibilità di frequentare un percorso formativo per conseguire un titolo di studio e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro. Questo modello formativo rafforza il rapporto tra formazione e inserimento occupazionale, tenendo conto del fabbisogno del sistema produttivo siciliano».

Attraverso il "buono apprendistato" le scuole potranno ricevere un contributo economico, del valore massimo di circa 5 mila euro ad allievo, utile sia al sostenimento dei costi di trasporto, vitto e alloggio degli studenti sia ai servizi di formazione esterna, tutoraggio formativo e accompagnamento al lavoro. Rientrano fra questi, le attività di scouting e matching delle opportunità occupazionali, propedeutiche all’attivazione del contratto di apprendistato, le attività di affiancamento all’apprendista e tutto ciò che riguarda le attività didattiche. L’apprendista sarà inoltre accompagnato da un tutor formativo, nominato dall'istituzione scolastica, e da un tutor aziendale nominato dal datore di lavoro, al quale sarà corrisposto un contributo economico fino a un massimo di 3 mila euro.

Il contributo per tutoraggio aziendale, riconosciuto ai datori di lavoro che assumono un giovane con contratto di apprendistato, sarà richiesto dall’istituzione scolastica unitamente alla richiesta di buono apprendistato.

Le Istituzioni scolastiche possono presentare la domanda di ammissione al Catalogo, esclusivamente in forma singola, entro e non oltre il giorno 12/10/2022.

*****



Cantieri di lavoro, 108 manifestazioni di interesse dai Comuni - Sono 108 i Comuni siciliani con meno di 10mila abitanti interessati al finanziamento dei cantieri di lavoro per i disoccupati. Tante sono le istanze presentate dalle Amministrazioni locali in risposta all'avviso del dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dello scorso 23 agosto. Chiusi i termini fissati, il 27 settembre è stato pubblicato l'elenco provvisorio delle istanze ricevute. I Comuni che riscontrino esclusioni o errori materiali possono presentare una richiesta di riesame al dipartimento entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Poi si provvederà alla redazione dell’elenco definitivo

«Prosegue l’azione della Regione e dell’assessorato del Lavoro - sottolinea l'assessore Antonio Scavone - nell’impegno quotidiano a favore dei disoccupati e di tutti i lavoratori. Anche in questa fase di transizione l'Amministrazione non si ferma, consegnando al nuovo governo regionale una struttura in attività».

I cantieri di lavoro sono stati finanziati con 5 milioni di euro dalla Regione Siciliana, con la legge regionale n.16 del 10 agosto 2022 (variazioni di bilancio). I finanziamenti saranno concessi "a sportello", in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nella misura di un cantiere per ogni Comune. Il dipartimento del Lavoro, accertata la presenza della lista di disoccupati da avviare al cantiere tramite i Centri per l'impiego competenti per territorio, comunicherà poi al Comune le somme disponibili per ogni cantiere ammesso a finanziamento e le istruzioni utili per predisporre i progetti esecutivi. In base alle economie eventualmente realizzate si procederà al finanziamento di ulteriori cantieri scorrendo l'elenco di presentazione delle istanze.



L'elenco provvisorio dei Comuni che hanno presentato la manifestazione di interesse a questo link.