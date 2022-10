06/10/2022 09:02:00

Anche a Marsala si scioglie il movimento Cento Passi. Dopo l'esito disastroso delle elezioni regionali, che hanno sbarrato l'accesso all'Ars per la formazione della sinistra extra Pd, Claudio Fava ha annunciato il ritiro dalla politica e l'abbandono della Sicilia.

Questo "rompete le righe" sta avendo conseguenze nei territori dove comunque Cento Passi era presente, tra cui Marsala. Alle ultime elezioni amministrative la lista era riuscita ad eleggere due rappresentanti. E sono loro, insieme al coordinatore comunale, Fabio Genna, ad annunciare che il gruppo consiliare si scioglie, per dare vita ad un nuovo gruppo di opposizione insieme a Rino Passalacqua, ex assessore, eletto in consiglio a Marsala con la lista "Marsala Città Europea".

Ecco la nota:

Per mezzo della presente si comunica che il nome del gruppo consiliare Cento Passi-Marsala Europea verrà modificato nei prossimi giorni e reso pubblico a seguito di confronto con il collega Passalacqua, attuale esponente di Marsala Europea, nonché con tutti i candidati che si sono spesi nella lista Cento Passi alle scorse elezioni amministrative.

La decisione deriva essenzialmente dall’esigenza di avviare un nuovo percorso politico, anche in conseguenza della decisione dell’On. Claudio Fava di non rivestire più un ruolo politico attivo e terminare pertanto il progetto Cento Passi.

Nonostante l’intenzione dell’On. Fava ci era stata resa nota lo scorso mese di agosto, per questioni di garbo istituzionale ed in segno di rispetto nei confronti dei candidati alle elezioni regionali, si è preferito attendere l’esito delle ultime elezioni prima che venisse comunicata alla cittadinanza tale decisione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’On. Fava per l’illustre rappresentanza politica che ci ha dato negli ultimi anni in seno all’Assemblea regionale ed auguriamo allo stesso di continuare egregiamente la propria carriera professionale.

Nicola Fici

Mario Rodriquez

Fabio Genna