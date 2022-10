Maltempo, allerta gialla a Marsala. Cosa bisogna fare (e non fare) in caso di alluvione

12/10/2022 18:08:00

E' arrivata la temuta pioggia in provincia di Trapani. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta gialla per i temporali previsti in Sicilia occidentale.

In preallerta quindi i comuni. A Marsala la Polizia Municipale ha predisposto una sorta di vademecum per i residenti, in cui vengono indicate delle misure di autoprotezione - da intendersi quali buone pratiche - utili per concorrere a mitigare il rischio idrogeologico, idraulico e meteorologico. In particolare:

- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e dai mezzi di comunicazione

- Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di corsi d'acqua

- Non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti, anche in ambito urbano. In particolare, nel centro urbano del territorio di Marsala si segnalano, quali aree a rischio, la via Vecchia Mazara, il sottopasso della via Ugdulena, il Lungomare Mediterraneo, area compresa tra la Via dello Sbarco e la Via Noto, la Via Salemi, nonchè le aree limitrofe al Lungomare SP 84 nei pressi del Fiume Sossio. il Lungomare Mediterraneo e il lungomare Boeo, a titolo esemplificativo e non esaustivo

- Non tentare di arginare la massa d'acqua e spostarsi subito ai piani superiori, qualora questa dovesse entrare dentro le abitazioni

- Non percorrere sottopassaggi sia durante che dopo un evento piovoso, né a piedi né con automezzi

- Allontanarsi dai luoghi se si avvertono rumori sospetti e riconducibili all' edificio, come scricchiolii, tonfi ecc.

- Allontanarsi dai luoghi se ci si accorge dell'apertura di fratture nel terreno e se si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante, specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o prolungati

- Nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere il gas, staccare l'elettricità e non dimenticare l'animale domestico, se presente

- Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa, in particolar modo durante e dopo un evento piovoso

- Allontanarsi dalle spiagge e dalle coste durante le mareggiate e in caso di allerta meteo

- Non sostare e non curiosare in aree dove si è verificata una frana o un alluvione, in quanto possono esserci rischi e residui e si ostacola l'operazione dei tecnici e dei soccorritori avvisare il comune e i suoi uffici le sale operative e provinciali e regionali di ogni rischio di cui si viene a conoscenza.