 “Aromi, profumi e sapori del Mediterraneo”: concorso fotografico di Banca Don Rizzo

30/10/2022 08:10:00

“Aromi, profumi e sapori del Mediterraneo” è il tema del concorso fotografico promosso da Banca Don Rizzo, alla 17esima edizione. La tradizionale iniziativa dell’istituto bancario siciliano quest’anno intende valorizzare le esperienze sensoriali mediterranee in tutte le loro accezioni, stimolando i partecipanti a raccontarle attraverso il cibo, i profumi, la vegetazione, i colori del cielo e della terra, la natura, il calore della gente.

Tra le novità di quest’anno l’apertura alla partecipazione anche agli studenti di scuole secondarie superiori italiane di primo e secondo grado: verrà infatti assegnato un premio speciale “Scuola” che assegnerà all’istituto scolastico un buono spesa per le attività didattiche della classe di appartenenza (viaggio studio, biblioteca, laboratorio, etc.).

La partecipazione al concorso è gratuita. C’è tempo fino al 20 novembre per aderire, caricando la foto sul sito https://contest.bancadonrizzo.it/ dove è possibile consultare il regolamento integrale. Un premio, “giuria on-line” sarà assegnato dai navigatori della rete che potranno votare la propria foto preferita sulla piattaforma https://contest.bancadonrizzo.it/: lo scatto che riceverà il maggior numero di “mi piace” vincerà in premio un weekend per due persone in una località siciliana.

Una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e fotografo Giovanni Pepi e composta da rappresentanti di Banca Don Rizzo e dell’agenzia di comunicazione Feedback, selezionerà invece le tre foto migliori secondo il proprio giudizio. Il primo classificato riceverà un soggiorno per due persone di tre notti in Europa, il secondo un soggiorno per due persone di due notti in Italia, il terzo un soggiorno per due persone di tre notti in Sicilia. I dodici scatti migliori, sempre a giudizio della giuria tecnica, faranno parte del calendario 2023 della Banca.