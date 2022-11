Il Basket Trapani vince a Roma di un punto, Erice batte le Campioni d'Italia di Pallamano ....

14/11/2022 06:00:00

Pallamano. In seria A femminile l’Handball Erice sconfigge al PalaCardella le campionesse d’Italia della Brixen Sudtirol con un perentorio 31-22 grazie ad un match davvero ben giocato e che fino al 25’ del primo tempo vedeva le due squadre pareggiare per 9-9. Nella ripresa è un assolo neroverde che, grazie alle prodezze in porta della pluricampionessa brasiliana Chana Masson e della solita vena realizzativa della fuoriclasse macedone Savica Mirkikj, porta il gap nel finale ad 8 lunghezze. Le ericine, così, riescono a dare un segno della loro pericolosa presenza nei piani alti della classifica confermando il buon momento di forma sia fisica che mentale.

In serie A2 maschile i petrosileni del Giovinetto di Milenko Kliaijc hanno la meglio in casa sull’Aretusa per 35-29. Vittoria che serve al carattere ed al morale dato che il team si pone in zona playoff per un campionato da protagonista.

In serie B Drago, la Pallamano Marsala batte il Villaurea 34-18 e con 6 punti è seconda in classifica, l’Alcamo, invece, perde in trasferta a Scicli, contro la capolista 23-18 rimanendo a 4 punti.

Basket A2 I granata di Daniele Parente vincono in trasferta a Guidonia (Roma) contro l’Azzurra, fanalino di coda della classifica, per 63-64. Match punto a punto al cardiopalma fino a 20 secondi dalla fine quando Carter segna il canestro del sorpasso. Sul capovolgimento di fronte Wilson sbaglia e consegna la vittoria ai granata. Ma quanta sofferenza. Top scorer Massone, 20 punti 6 rimbalzi e 5 assist, Mollura 11, Romeo 9, Rupil 9, Tsetserukou 6, Carter 5, Guaiana 4.

Volley A2 Disfatta friulana per la Seap-Sigel Marsala Volley che perde in trasferta a Latisana contro la locale Talmassons dell’ex Coach Leo Barbieri con un perentorio 3-0 grazie ai parziali 25/16 - 25/10 - 25/20. Mai in partita, le sigelline di Marco Bracci inanellano un altra sconfitta che preoccupa tutto l’ambiente. Un totale di soli 16 punti realizzati in questo match che la dice lunga sul momento no; necessita una svolta nelle strategie di gioco che sicuramente il Coach pluricampione del mondo saprà imprimere per rilanciarne la corsa in campionato, ma soprattutto per risalire la china della classifica.

Volley B1 Torna sconfitta la GesanCom Fly Volley Marsala da Santa Teresa Riva per 3-2. Match in pieno controllo delle biancoazzurre marsalesi fino al 1-2 che ha fatto pregustare i tre punti in trasferta contro la capolista. Invece, il ritorno delle padroni di casa e la loro conseguente vittoria al quinto set, consente alle libellule di Coach Viselli di conquistare un punto importantissimo ai fini della classifica e di continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta. Per la statistica, questo è stato il quarto 3-2, tra vittorie e sconfitte, consecutivo giocato dalle marsalesi, un tour de force fisico e mentale di rara intensità. Adesso, il calendario ha previsto un altra giornata di riposo che sicuramente servirà a ricaricare le pile al Team lilibetano in vista della trasferta di Pomezia, altro bivio importante per Chiara Scirè e compagne.

TennisTavolo serie B2 Torna sconfitta da Messina 5-4 la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala di Coach Claudio Amato. Match davvero tirato che i lilibetani conducevano 4-2 e che non hanno saputo chiudere per il perentorio ritorno dei padroni di casa che al fotofinish si sono aggiudicati l’incontro. Da considerare che la società messinese, con la prima squadra, è campione d’Italia uscente a squadre, uno scudetto meritato figlio di una programmazione invidiabile. Nulla è perduto però, il Team rimane in testa alla classifica, e nel prossimo fine settimana i pongisti marsalesi avranno la possibilità di rifarsi prontamente per continuare a sognare in questo stupendo campionato di serie B.

Calcio serie D Il Trapani vince in rimonta ilmatch casalingo contro il Santa Maria Cilento per 2-1. Match iniziato con la doccia fredda del gol ospite al 12’ con Tandara ma che i granata hanno saputo rimontare, prima con il rigore di Falcone al 42’ che fa terminare il primo tempo in parità, e poi al 79’ con un gol di Musso, entrato in campo tre minuti prima, che fissa il risultato e rilancia la classifica della squadra.

Calcio Femminile Grande match al Nino Lombardo Angotta di Marsala tra il Femminile Marsala di Mister Valeria Anteri ed il Palermo. Una vittoria per le ospiti figlia di un incontro giocato a viso aperto dalle lilibetane senza nessun timore reverenziale nei confronti di un team da serie superiore inserito nel girone ma fuori classifica. Un 2-3 che la dice lunga su quanto sia stato difficile per le rosanero giocare al cospetto di una squadra ben messa in campo e davvero vogliosa di dire la propria, se non in questo match, in tutto il campionato di eccellenza.

Bocce Si è tenuto a San Vito lo Capo il “Master dei Campioni 2022”. L’evento, che ha riscosso un notevole successo, ha interesssato tutti i tesserati che hanno conseguito un risultato sportivo nell’arco della stagione corrente. Il Presidente Regionale Nicolò Pecorella ha teso a sottolineare le iniziative in campo paralimpico e juniores che il movimento sta organizzando divenendo uno sport riconosciuto dai più alti livelli del Coni. Tra l’elenco dei vincitori spiccano gli atleti di Categoria A Maurizio Amaro e Ferdinando Rizzo tesserati per la Società Edera Marsala, per la Categoria B Alberto Fontana della Splendor Napola, in Categoria C Leonardo Cipponeri del Città di Custonaci e Antonino Ruggirello della Società Bufalata Marsala.

Biliardo Si è giocata a Marsala presso la CSB Biglie e Birilli la seconda prova regionale di Coppa Sicilia che ha visto 222 atleti affrontarsi tramite le geometrie, alcune volte imprevedibili, di questo sport. La prova, intitolata “III° Memorial Salvatore Granata”, nei sette giorni di durata ha prodotto sei gironi da quattro atleti di categorie eccellenze e venticinque gironi da otto atleti di categorie base che successivamente, in incontri ad eliminazione diretta, hanno portato alla finalissima di domenica sera. Ha partecipato anche il Campione Europeo Juniores Emanuel Cucchiara, che in un girone Eccellenze è stato eliminato dal suo Maestro, il Bagherese Davide Tomasello del Csb Jonathan Club che ha raggiunto la finalissima a sua volta sconfitto dal marsalese Mario Pocorobba del Csb Biglie e Birilli vincitore del trofeo. Terza posizione per Alessandro Scotti marsalese della Csb Biglie e Birilli.