Torna la pioggia. Allerta meteo arancione in provincia di Trapani

25/11/2022 18:05:00

Torna il maltempo, tornano i temporali in provincia di Trapani. Domani allerta meteo arancione in tutta la Sicilia, come previsto dalla protezione civile regionale.

Previste precipitazioni "da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati". Venti da forti a burrasca, temperature in calo, mari agitati.

Allerta quindi anche in provincia di Trapani, attenzione massima soprattutto in quelle zone in cui nelle scorse settimane si sono verificati allagamenti ed esondazioni.

Queste le previsioni.

sabato, 26 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2336m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

domenica, 27 novembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.