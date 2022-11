3000 pizze in due giorni per i 20 anni di MondoPizza a Marsala

30/11/2022 18:00:00

Sono state più di tremila le pizze sfornate dalla pizzeria di Marsala, MondoPizza, di Via Mazara, ieri e lunedì, in occasione del ventesimo anniversario. Si trattava di un'iniziativa speciale: tutte le pizze costavano un euro. Al massimo ognuno poteva ordinare e portar via quattro pizze, dalle 19 in poi, ma a piacere del pizzaiolo.

Risultato: già dalle 17 in Via Mazara il traffico era in tilt, ed una lunghissima fila di persone ha aspettato per ore, tra palloncini coloro oro, anche sotto la pioggia battente, per ritirare la pizza.

Il tutto aveva uno scopo benefico: infatti con i soldi ricavati verrà regalato di alcuni defibrillatori che verranno poi consegnati alle associazioni di volontariato.

"Ringraziamo tutto lo staff, che per giorni ha fatto gli straordinari per poter ottenere questo risultato - dicono da MondoPizza - la Protezione Civile, che ci ha aiutato a dirigere a modo il flusso di persone, i nostri sponsor, che ci hanno permesso di mantenere alta la qualità nonostante l’impressionante quantità di persone".