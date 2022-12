Natale a Trapani: a Piazza Vittorio Emanuele la I edizione di "Mercato in Piazza"

02/12/2022 10:18:00

In accordo con il Comune di Trapani, l’Associazione Artigianando in collaborazione con la Event Production

organizza la prima edizione di “Natale in Piazza”, una fiera natalizia dedicata alle realtà artigianali ed enogastronomiche del territorio trapanese e della sua provincia.

La fiera si svolgerà nell’area pedonale di Piazza Vittorio Emanuele, una delle principali piazze del centro storico della città di Trapani, e verrà inaugurata alle ore 18:30 di giovedì 8 dicembre, con il taglio del nastro e l’esibizione zampogna e piffero, e resterà fruibile fino a sabato 24 dicembre osservando i seguenti orari: da domenica a giovedì dalle 10:00 alle 20:00, venerdì e sabato dalle 10:00 alle 24:00.

Venti saranno le casette di legno montate in piazza, ognuna delle quali sarà dedicata a un artigiano o a un prodotto tipico enogastronomico del territorio, grazie a cui si potrà scegliere un regalo di natale particolare e rigorosamente fatto a mano. Immancabili ovviamente anche gli angoli dedicati ai dolci con cassatelle, cannoli e le famosissime sfinci di Custonaci preparate in loco.

‹‹Erano diversi anni – afferma Luca Tumminia, presidente di Artigianando e organizzatore dell’evento – che volevo organizzare qualcosa nella città di Trapani, una città che mi piace molto e che sento viva. Quale migliore occasione se non quella del Natale. Grazie all’Assessore Turismo e Cultura Rosalia d’Alì e al portavoce del sindaco Emanuele Barbàra siamo riusciti a organizzare questa prima edizione di “Natale in Piazza” che spero venga accolta bene dalla cittadinanza. Noi – continua Tumminia – ce la metteremo tutta per fare qualcosa che piaccia e che potrà perdurare nel tempo e perché no, migliorarla sempre di più››.

‹‹Con l’arrivo del mercato di Natale in Piazza Vittorio Emanuele, il Comune di Trapani riesce finalmente a raggiungere un obiettivo che negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni della pandemia, è stato irrealizzabile – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore d’Alì – con la certezza che la cittadinanza saprà apprezzare quanto presente nelle numerose casette. Dall’Immacolata fino alla vigilia di Natale – continuano – siamo convinti che tutti gli espositori renderanno indimenticabile l’esperienza che tanti trapanesi e turisti vivranno››.

‹‹Grazie all’Associazione Artigianando – aggiunge il portavoce del sindaco Emanuele Barbara – il Natale della nostra città sarà sicuramente diverso dagli altri perché un luogo molto grande e dalle enormi potenzialità si trasformerà nel mercato tanto atteso dai trapanesi. “Natale in Piazza” – continua – non sarà una meteora, bensì l’inizio di una splendida collaborazione con con uno splendido gruppo di persone con le quali sono fiero di poter collaborare››.

“Natale in Piazza” è inserito nel programma di “Natale mediterraneo – il Natale dei bambini” che giunge quest’anno alla sua IVá´¬ edizione, inaugurato lo scorso sabato 26 novembre e che proseguirà fino a domenica 8 gennaio.