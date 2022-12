Festival, concerti, rassegne e appuntamenti. Un week-end che sa già di Natale

03/12/2022 06:00:00

Il primo fine settimana di dicembre porta già con sé l'atmosfera delle Feste con mercatini, rassegne sulle tradizioni enogastronomiche,

cicli di concerti e spettacoli che ci accompagneranno fino a Natale.

A Marsala arriva nella sua inedita veste invernale il Fishtuna International Art Tourism Food Festival - Xmas Edition, festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso e alla valorizzazione del suo territorio e della sua cultura.

Il festival, che si è aperto ieri, prosegue fino a domenica 4 dicembre a Palazzo Fici, sede dell'Associazione Strada del Vino di Marsala - Terre d'Occidente e nei Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo. Sabato 3 dicembre a Palazzo Fici si svolgeranno due workshop tecnici e, poi, alle ore 17.00 spazio al talk show/cooking show. A seguire intrattenimento musicale con Marcello Mandreucci.

A completare il ricco palinsesto della manifestazione, domenica 4 dicembre i Musei di Baglio Anselmi aprono le porte ai visitatori. In collaborazione con il Parco Archeologico della Regione Siciliana, infatti, sono programmate delle visite guidate nei rinnovati allestimenti delle Sale delle Navi ed essere coinvolti in un viaggio percettivo e sensoriale nella Battaglia delle Egadi osservando vivendo questo momento dall’interno della nave punica da guerra e della nave mercantile romana. In programma un fitto calendario di incontri, spettacoli, workshops, masterclass, cooking show, per scoprire e valorizzare i sapori legati alla tradizione enogastronomica nel cuore del centro storico della città lilibetana e delle sue bellezze culturali e paesaggistiche.

Proseguono gli appuntamenti per la 70ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani chel, nel corso di questa stagione, si apriranno al jazz, domenica 4 dicembre, con “Different Views” del Soundscape 4Tet una formazione composta da Armando Calabrese, al pianoforte, Felice Clemente, al sax soprano e tenore, Francesco D’auria, alla batteria, Attilio Zanchi, al contrabbasso.

Domenica 4 dicembre, alle ore 18.30, il Conservatorio di musica “Antonio Scontrino” di Trapani apre l'anno accademico 2022/2023 con un concerto inaugurale aperto alla città. L’appuntamento è alla Chiesa del Collegio con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Simone Veccia.

A Santa Ninfa, sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 18.30 nella Sala Consiliare, si terrà la quattordicesima edizione del premio «Museo Nino Cordio», con la premiazione del giornalista Luca Telese. Per l'occasione sarà presentato l'ultimo libro di Telese, «La scorta di Enrico - Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo», con la presenza, come testimone, di Roberto Bertuzzi, che fece parte per molti anni della scorta del segretario nazionale del Pci Enrico Berlinguer. All'incontro interverranno il giornalista Vincenzo Di Stefano e il regista Francesco Cordio. A seguire, la consegna della targa del premio da parte del sindaco Giuseppe Lombardino.

Dopo un’estate di scoperte archeologiche di rilievo internazionale e iniziative di successo, il Parco archeologico di Selinunte propone, per la prima volta in assoluto, un cartellone di concerti natalizi (e di altri appuntamenti). l primo concerto natalizio si tiene sabato 3 dicembre, alle 19.00, al Baglio Florio con un recital del duo formato dalla violinista belga Maya Levy e dalla pianista ungherese Eva Szalai impegnate nelle sonate per violino e pianoforte di Mozart, Beethoven e Franck. Eseguiranno infatti la Sonata n. 40 in si bemolle maggiore per violino e pianoforte, K 454 di Mozart, la Sonata per violino e pianoforte n. 8 in sol maggiore, Op. 30 n. 3 di Beethoven e la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

Dalla musica all'archeologia a Selinunte. Nella domenica di apertura gratuita del Parco, che già vede in programma visite guidate tematiche, il 4 dicembre ritornerà la Camminata Selinuntina, nata quarant’anni fa, su iniziativa di Angela Calabrese Liotta con gli studenti del Liceo locale, nel Parco che stava per nascere. Oggi molti degli studenti di allora, sono docenti o genitori: saranno loro a passare idealmente il testimone ai cittadini di domani. Dalle 9 alle 12 presso la Collina Orientale del Parco, La Rotta dei Fenici, con il Parco di Selinunte, il Gruppo archeologico Selinunte e l’IISS “Cipolla, Pantaleo, Gentile” organizzano un programma di visite, performance, drammatizzazioni e incontri – con protagonisti gli studenti - alla scoperta dell’area archeologica, con la guida degli studenti dei licei di Castelvetrano.

Segnaliamo che domenica 4 dicembre, per le domeniche al museo promosse dall'assessorato regionale dei Beni culturali, sarà visitabile gratuitamente anche Parco archeologico di Segesta.

Sabato 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale per la Persona con Disabilità. Per l'occasione, Autorità Garante della Persona Disabile e Amministrazione Comunale di Marsala organizzano un incontro nel Complesso San Pietro - a partire dalle ore 9:30 - al fine di richiamare l'attenzione sul valore dell'inclusione sociale. Nel corso dell'appuntamento nel Complesso San Pietro, “All Together” darà voce al territorio - alle famiglie e alle associazioni in particolare - al fine di sensibilizzare giovani e meno giovani sull'importanza di realizzare una crescita individuale e sociale che veda tutti - nessuno escluso - protagonisti. All'incontro, cui parteciperanno anche le Scuole secondarie di primo grado, interverranno Rappresentanti istituzionali, a cominciare dal sindaco Massimo Grillo. A Trapani, a Pizzolungo, l’Associazione Sportivamente e l’Associazione Solidalmente hanno organizzato il convegno "Lo Sport è di Tutti", che si terrà a partire dalle ore 8.30, presso l’hotel Approdo di Angelino (Via Enea, 3, Pizzolungo, TP).

Sabato 3 dicembre alle ore 10.30, il gruppo Unione Giovani per Castellammare del Golfo, insieme all’ideatore e fondatore di Master Casa Edil, Salvatore Carrara metteranno a dimora, presso Villa Olivia, delle piantine natalizie.