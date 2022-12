"Un aumento spropositato dei parcheggi a pagamento a Trapani"

04/12/2022 14:54:00

Gentile redazione di Tp24,

vorrei segnalare l'ennesimo aumento spropositato di parcheggi a pagamento a Trapani.

Tutta la Via Osorio e tutta la Via Mazzini in entrambe le carreggiate sono state trasformate in parcheggi Blu a pagamanto. Ormai per tutta la città, il posteggio è solo a pagamento.

Per il Sindaco Tranchida i cittadini Trapanesi non esistono, per Lui esiste solo l'Azienda ATM ed i suoi dipendenti.

Non è più possibile, per i cittadini che abitano da metà Via Fardella fino a Torre Ligny, avere dei posteggi non a pagamento.

I pochissimi parcheggi per residenti bastano per un decimo della popolazione rimasta ad abitare il centro storico.

Qualcuno dovrà cominciare ad attenzionare seriamente, del perchè si procede in maniera esponenziale ad incrementare i parcheggi a pagamento. E se la cittadinanza ha un vantaggio socio-economico (come dice la normativa per le società in house) a far gestire parcheggi, segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione dei mezzi comunali, ed tanto altro a questa Azienda senza il controllo di parti terze.

Un'altro appunto da fare è che ormai tutti i parcheggi Blu non sono delimitati dalle strisce bianche di delimitazione della carreggiata, così come prescrive il Codice della Strada. Non si capisce come il Comando dei Vigili Urbani di Trapani non intervenga su come vengono realizzati gli spazi a pagamento.

I Cittadini del Centro di Trapani sempre più vessati da questa Amministrazione.

Leo