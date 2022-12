Nocellara Fest a Castelvetrano. Ecco il programma dell'evento che celebra l'oro verde

05/12/2022 12:25:00

La città di Castelvetrano è pronta per ospitare la prima edizione di NOCELLARA FEST,

con un programma di iniziative per celebrare l'olio e l'oliva da mensa.

Si inizia sabato 10 dicembre alle ore 9:30 con l'apertura degli stand nel Sistema delle Piazze. La prima giornata prevede appuntamenti culturali, concorsi, cabaret e musica dal vivo fino a tarda sera. Si continua domenica 11 dicembre dalle ore 8:00 con la partenza del "Tour Nocellara Bike" e l'apertura degli stand alle ore 9:00. Finale con musica dal vivo in piazza.

La manifestazione nasce per valorizzare il territorio dove si produce la cultivar Nocellara del Belice, pregiata oliva dalla quale si ricava un olio DOP "Valle del Belice" e un'oliva da mensa croccante e gustosa denominata “Oliva di Castelvetrano”. Produzioni di eccellenza pluripremiate e commercializzate in molti Paesi in tutto il mondo.

Il progetto, ideato dall'Associazione HYPSAS (per la tutela lo studio e la fruizione dei beni culturali siciliani) con sede a Marinella di Selinunte ha trovato subito l'adesione del Comune di Castelvetrano che con apposita deliberazione della Giunta Municipale (n°154 del 28 luglio 2022) ha aderito al progetto con un accordo di partenariato. La città di Castelvetrano, inoltre, fa parte del circuito delle Città dell'olio, Associazione Nazionale che ha curato anche la realizzazione del convegno "Innovazione della Olivicolo–Olearea” inserito nella programmazione del Nocellara Fest.

Una festa, promossa dall’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che si pone anche l'obiettivo di raccogliere nel centro storico di Castelvetrano, le famiglie di tutta la Sicilia con iniziative per grandi e piccoli come il passaggio dei "Tamburinara", l'incontro di Babbo Natale con i bambini ed un cooking show per la realizzazione di una torta gigante che sarà offerta ai partecipanti.