A Valderice, un incontro a tutela dei consumatori

06/12/2022 07:00:00

Il comune di Valderice, in collaborazione con l’Associazione CODICI a tutela dei consumatori sezione di Trapani, ha organizzato per oggi alle 17:30, presso il Molino Excelsior, un evento dal titolo “Bollette luce, gas e acqua: il punto della situazione”.

L’incontro vuole servire alla cittadinanza per informarla ed orientarla circa il difficile periodo storico in cui viviamo come consumatori. Il caro energia e le bollette esorbitanti, hanno portato tantissime famiglie ad avere delle difficoltà economiche non indifferenti.

L’associazione CODICI ha attivato sul territorio degli sportelli di assistenza per i consumatori, specialmente nei confronti dei fornitori energetici: <<In questo, ormai, primo anno di sportello, sono oltre 200 i cittadini che si sono rivolti presso lo sportello, per ricevere informazioni e assistenza, in particolar modo alle tematiche legate alle bollette di energia elettrica e gas ma anche di acqua>> fa sapere Giovanni Riccobono, Responsabile dello Sportello CODICI presso il Comune di Valderice.

Interverranno all’incontro di oggi pomeriggio, il Sindaco di Valderice Francesco Stabile, il Vice-Sindaco Giuseppe Martinico, l’Assessora allo Sport, Turismo e Associazionismo Anna Maria Mazzara. Per l’Associazione CODICI invece relazioneranno l’Avvocato Vincenzo Maltese sulla gestione del sistema idrico e Giovanni Riccobono circa le cause e rimedi di questa crisi energetica.