Un incendio distrugge un capannone nell'area artigianale di Salemi. Le foto

06/12/2022 14:40:00

Un incendio scoppiato all’alba nell’area artigianale di Salemi ha distrutto un capannone di una azienda edile. A nulla e’ valso l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati a sirene spiegate da Castelvetrano, Mazara, e persino da Trapani con una autobotte. Mentre il comune ha contribuito fornendo tre autobotti.

Le fiamme hanno avuto facile esca perché all’interno del capannone vi era depositato del legname. La struttura dell’impresa edile intestata a C.A. ( riportiamo solo le iniziali per ovvi motivi), avvolta dalle fiamme si e’ trasformato in un forno infernale distruggendo la legna e i macchinari in deposito.

Al momento in cui scriviamo, mentre sono passate oltre sette ore, l’incendio non e’ stato ancora definitivamente domato e una densa nuvola di fumo avvolge tutta la zona circostante.

Sono in coso accertamenti per accertare le cause dell’incendio. L’incendio di oggi ha destato un certa preoccupazione tra i cittadini perché segue a distanza di pochi mesi quello che nel mese di luglio devastò un grande magazzino di ferramenta e bricolage.