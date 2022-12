Marsala, Cantine Pellegrino: presentazione de "Il tempo senza tempo" di Gioacchino Aldo Ruggieri

07/12/2022 10:45:00

“Il tempo senza tempo” è il titolo del saggio di Gioacchino Aldo Ruggieri che sarà presentato

a Marsala mercoledì 14 dicembre alle Cantine Pellegrino alle ore 17:30.

Gli anni della pandemia sono stati utili ad Aldo Ruggieri per ripercorrere con nostalgia e profondità, in una sorta di diario-saggio, la strada degli uomini e delle donne che hanno accompagnato la sua vita con una pluralità di storie guardate - tutte e sempre - con rispetto e curiosità. Da questa intimità nasce “Il tempo senza tempo”, un libro con le riflessioni di un uomo che ha vissuto in maniera intensa e appassionante il suo rapporto con la scuola, con la politica, con la società.

Sulle note introduttive di questo ultimo lavoro pubblicato da “Area Navarra” l'editore scrive: “E’ affascinante leggere le parole di Gioacchino Aldo Ruggieri. La sua scrittura si avvale di infinite declinazioni dal dialetto al latino, ad un italiano colto e raffinato. C’è nel libro il mondo di oggi con le sue paure e con le sue tragedie. Eppure, pur di fronte al dramma di questi anni, l’autore vi contrappone una speranza e una fiducia nel futuro basata sulla consapevolezza di ripensare il ruolo degli esseri viventi su questa terra”. Gioacchino Aldo Ruggieri, classe 1928, è stato professore nelle scuole medie, nei licei scientifici e classici, quindi preside di scuola media e del Liceo Classico «Giovanni XXIII» di Marsala. Ispettore Onorario alle Antichità ed ai Monumenti della sua città nella quale è stato anche Consigliere comunale. Ha ricoperto le cariche di assessore e poi di Presidente della Provincia di Trapani. Da sempre ha affiancato la sua attività con la scrittura, pubblicando molti lavori dedicati alla città di Marsala. Tra le tante pubblicazioni rimane preziosa la sua ricostruzione di aneddoti e curiosità sulla comunità marsalese raccolta in quattro volumi (due dei quali pubblicati per Navarra Editore) “Accadde a Marsala”.

La presentazione del volume è organizzata da Navarra Editore e Otium Biblioteca sociale con la collaborazione della Libreria Mondadori di Marsala e vedrà l'autore dialogare con la giornalista Barbara Lottero e con la dirigente scolastica Vita D'Amico. A fine presentazione è prevista una degustazione di vini offerta dalle Cantine Pellegrino. L'ingresso è libero.