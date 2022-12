A Marsala l'iniziativa "Poesie e Aforismi sul Mare" 

08/12/2022 22:00:00

"Poesie e Aforismi sul Mare", è questa l'iniziativa in favore della salvaguardia del mare e dell'ambiente promossa dalla Scuola Nautica VelaSpiego di Marsala.

"La nostra Scuola Nautica VelaSpiego non si limita alle patenti nautiche, ma negli anni ha promosso numerosi corsi di approfondimento, incontri aperti sulla sicurezza della navigazione ed ha realizzato la Biblioteca gratuita del Mare - scrive in una nota il responsabile Davide Del Puglia -. Quest'anno ci siamo inventati il Distributore Automatico di Poesie ed Aforismi sul Mare che è già installato presso la nostra aula. In pratica il classico distributore di palline a monete; in ogni pallina uno scritto sul mare".

Lo scopo dell'iniziativa è raccogliere fondi. L'intero ricavo, sarà destinato, anno per anno, ad associazioni locali e non che si caratterizzano per una vera attività legata alla salvaguardia del mare e dell'ambiente (come MareVivo ed altre).

"Viviamo in un territorio restìo al bene comune, ma noi abbiamo il dovere morale ed il piacere di continuare ad insistere affinché possa crescere la Cultura del rispetto per il Mare e dell'Ambiente", conclude Del Puglia.

Chiunque voglia regalarsi un attimo di poesia ed allo stesso tempo contribuire, può trovare il distributore presso la sede di VelaSpiego in Via Mazzini 53 a Marsala.