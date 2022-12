E' ancora allerta meteo gialla in provincia di Trapani

10/12/2022 19:30:00

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di rischio meteo idrogeologico-idraulico per le prossime 24 ore.

Allerta meteo gialla che riguarda la provincia di Trapani, Palermo e la fascia tirrenica della Sicilia fino alla provincia di Messina.

In particolare si prevedono precipitazioniDa sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici della Sicilia nord-orientale, con cumulate generalmente moderate; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici della Sicilia occidentale, con cumulate deboli o puntualmente moderate.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Domenica, 11 dicembre: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2204m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.

Lunedì, 12 dicembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2840m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.