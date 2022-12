Marsala, il consigliere Di Girolamo aderisce alla Democrazia Cristiana, Bonomo a Fratelli d'Italia

13/12/2022 08:00:00

Due cambi di casacca in consiglio comunale a Marsala. Il consigliere Gaspare Di Girolamo ha aderito al partito DC (Democrazia Cristiana) che in Sicilia ha come commissario regionale, l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Il consigliere Giancarlo Bonomo, invece, cambia ancora e aderisce, questa volta, a Fratelli d'Italia.

Queste le parole di Di Girolamo: "Ringrazio, il mio gruppo UDC per avermi fortemente accettato nella propria lista e rimango orgoglioso di aver avuto come leader politico l’on. Eleonora Lo Curto. Nello stesso tempo mi sento in dovere di ringraziare l’assessore Oreste Alagna, il mio capogruppo la consigliera Eleonora Milazzo e l’intero gruppo di candidati che ci ha permesso di essere stati eletti".

"Dopo un’attenta riflessione ho assunto la decisione di aderire al progetto politico di Fratelli d’Italia - si legge inuna nota di Bonomo - riconoscendo, in particolare, nella figura dell’on. Nicolò Catania un punto di riferimento provinciale in grado di dare un contributo importante alla crescita del territorio tutto e della Città di Marsala. Comunico, quindi, la mia piena adesione al partito, ringraziando al contempo l’on. Catania, per aver saputo creare forte consenso in direzione di un progetto comune con la prospettiva di un'unione politica concreta, per il bene del Paese".

"Aggiungo che questa decisione è stata maturata nella convinzione di rafforzare la presenza e il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia - continua Bonomo - in seno al massimo consesso civico marsalese e al contempo rafforzare l'azione amministrativa dell’intera Amministrazione, che potrà avvalersi di una forza politica compatta e strutturata presente in maniera determinante sia al Governo regionale che al Governo nazionale, di cui nello specifico è guida ed espressione, identificandosi con il partito del Presidente del Consiglio".