Caro-voli. La risposta di Ita non soddisfa: pochi aerei in più per la Sicilia

La risposta di Ita Airways alle proteste sul caro voli non soddisfa per niente. La compagnia aerea ha deciso di aumentare i voli da e per la Sicilia, ma soltanto per tre giorni. In particolare - si legge in una nota - sono già in...