Mancano nove giorni a Natale. E oggi in Sicilia sono stati superati i 30 gradi 

16/12/2022 15:04:00

Mancano nove giorni a Natale.

Eppure oggi, 16 Dicembre 2022, in Sicilia sono stati superati i trenta gradi.

La temperatura è stata rilevata da una delle stazioni del SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

La temperatura, di 30.2°, è stata registrata in provincia di Messina.

Si tratta di un altro evidente segnale del cambiamento climatico, con la Sicilia sempre più "tropicalizzata". Un dato che a qualcuno fa piacere, per via delle temperature miti orma dieci mesi su dodici, ma che devei in realtà fare preoccupare, per i danni irreversibili all'agricoltura, e per il moltiplicarsi di eventi estremi, alluvioni e nubifragi, per i quali non siamo assolutamente preparati.

Inoltre, questo aumento anomalo delle temperature, se d'inverno favorisce un clima mite, d'estate rende gran parte dell'isola assolutamente impraticabile per i picchi di calore.