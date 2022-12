17/12/2022 00:00:00

“Bisogna uscire dall’ottica emergenziale e mettere gli Enti locali in condizione di lavorare. Ai Comuni siciliani va garantita la possibilità di concludere la progettazione per l’accesso alle misure offerte dai fondi strutturali e di investimento europei grazie all’impiego, per la necessaria quota di compartecipazione, di somme imbrigliate tra le maglie di bilanci congelati e spesso utilizzabili solo dopo lunghe e farraginose procedure contabili”. Dario Safina parlamentare regionale del Partito Democratico corre in soccorso dei Comuni siciliani con un disegno di legge che vuole intervenire a sostegno delle amministrazioni comunali in difficoltà gestionale.

“Le disposizioni normative attualmente in vigore – spiega Safina - impedisce ai Comuni di completare l’iter per l’accesso ai fondi statali, europei e regionali, non consentendo loro l’utilizzo delle eventuali risorse libere dell’avanzo di amministrazione per coprire la quota di coofinanziamento comunale. Un limite che impedisce di spendere risorse che potrebbero cambiare il volto delle città attraverso la riqualificazione urbana, la digitalizzazione, gli investimenti per scuole ed asili offrendo una boccata di ossigeno alle imprese ed al tessuto economico dei territori e consentendo una sensibile ricaduta occupazionale. E’ auspicabile – conclude il parlamentare Pd – che il disegno di legge venga preso in esame ed approvato nel più breve tempo possibile per fornire ai Comuni gli strumenti necessari a creare sviluppo”.