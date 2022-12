Marsala, all'ITT  Matterella l'incontro con l'Associaizone Radioamatori Italiani

19/12/2022 19:15:00

Nell’ambito delle attività previste nei progetti PCTO ( ex Alternanza Scuola Lavoro), l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala (ex Industriale), facente parte dell’ I.S. “Giovanni XXIII - Cosentino” diretto dalla Dott.ssa Maria Luisa Asaro, ha sviluppato un percorso PCTO con l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - “Nunzio Nasi” di Trapani, dal titolo “Competenze per il futuro”, con l’obiettivo di fare conoscere l’Associazione ai propri studenti e sensibilizzarli sull’impatto che le tecnologie possono avere sulla vita reale e in particolare nella gestione delle emergenze.

L’associazione A.R.I, raggruppa un numero elevato di Radioamatori Italiani che condivide a livello mondiale la passione per il radiantismo, una attività di istruzione e ricerca, che unisce “Popoli e Nazioni” superando anche le barriere linguistiche e le diversità tra le religioni. In Italia l’A.R.I. è protagonista nel delicato settore della Protezione Civile e ha sempre messo a disposizione i suoi volontari per fronteggiare le gravissime emergenze che nel tempo hanno colpito il nostro Paese.

Il percorso PCTO che l’Istituto ha sviluppato con l’Associazione risulta particolarmente coerente agli indirizzi di studio presenti, cioè “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Informatica e Telecomunicazioni”. Gli studenti, infatti, vedono finalizzati i loro sforzi nello studio per un nobile obiettivo che favorisce lo sviluppo di una coscienza civica nello spirito di aiuto reciproco.

Durante il primo incontro svolto il 13 dicembre, nel quale sono intervenuti il Presidente A.R.I. del CSR comitato Regionale Sicilia- IT9ATS-Gianfranco Tramonte, il presidente della Sezione ARI di Trapani- IT9MEW -Marco Cannamela e un delegato della protezione civile - IW9FRA - Salvatore Todaro, è stata presentata la figura del radioamatore ed è stato mostrato con alcuni esempi pratici come avvengono le comunicazioni radio tra persone distanti migliaia di chilometri, evidenziando anche come questo sistema risulti più semplice da implementare rispetto alla comunicazione attraverso rete cellulare.

Questo primo incontro di carattere formativo apre la strada ad un lungo e proficuo rapporto di collaborazione e di cooperazione fra A.R.I. e Istituto Tecnico Tecnologico, primo nel territorio per lo sviluppo di progetti di Telecomunicazioni.