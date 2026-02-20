Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
20/02/2026 09:17:00

L'Abele Damiani di Marsala scuola siciliana "ambasciatrice" Unesco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/l-abele-damiani-di-marsala-scuola-siciliana-ambasciatrice-unesco-450.jpg

Martedì 24 febbraio alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Abele Damiani” di Marsala, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa denominata “Unesco con le stelle a tavola“

 

L’evento fa seguito alla partecipazione della scuola, unica siciliana presente il 10 dicembre scorso, alla proclamazione della Cucina Italiana Patrimonio Unesco, nel corso della manifestazione organizzata dal MASAF, con la videoconferenza da Nuova Delhi durante la quale i delegati di 24 Paesi hanno dato il prestigioso esito. 

 

Per tale ragione, il Dirigente Scolastico, Domenico Pocorobba, assieme ai suoi docenti del comparto Enogastronomia, volendo dare un segnale forte con azioni di Orientamento, intende portare avanti un’iniziativa per far conoscere attraverso il ristorante didattico le prelibatezze della cucina italiana tutta, con prodotti di eccellenza a marchio di qualità. 

 

L’Istituto “Damiani” nel territorio lilibetano è il simbolo di una scuola storica che annualmente garantisce un prosieguo professionale e di carriera ai propri studenti e alle proprie studentesse. 

Durante la conferenza-convegno gli studenti eseguiranno un Amose Bouche che valorizzerà le ricette iconiche nazionali. 

Nella stessa giornata, i laboratori saranno impegnati per la cena di Gala organizzata dalla patronne Lara Creuso e dal marito Francesco Pellegrino, la cui azienda Terre dì Shemir, festeggia quest’anno il 30° anniversario. 

 

Durante le preparazioni mattutine propedeutiche del gala serale, nei laboratori si esibiranno i seguenti Chef Stellati e Consultant di fama internazionale: Michelangelo Citino, Stefano Mazzone, Damiano Nigro, Domenico Candela, Pino e Angelo Cuttaia, Gaetano e Lia Basiricò; il team stellato verrà coadiuvato dai docenti di cucina e di sala, e dagli studenti e dalle studentesse che potranno partecipare attivamente alla realizzazione della Cena delle Stelle. 

 

I docenti di cucina, il coordinatore Vinci e il prof. Austero, con gli altri colleghi del comparto, proporranno un finger food d’autore in cui valorizzeranno i prodotti d’eccellenza, locali a km 0, e l’olio evo due selezioni: “U trappitu intensità e delicatezza” e “Ire selezione di famiglia”: questi ultimi verranno utilizzati dai docenti di sala, coordinati dal prof. Somellini, mentre altri docenti eseguiranno cocktails d’autore.


 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo