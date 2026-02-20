L'Abele Damiani di Marsala scuola siciliana "ambasciatrice" Unesco

20/02/2026 09:17:00

Martedì 24 febbraio alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Abele Damiani” di Marsala, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa denominata “Unesco con le stelle a tavola“.

L’evento fa seguito alla partecipazione della scuola, unica siciliana presente il 10 dicembre scorso, alla proclamazione della Cucina Italiana Patrimonio Unesco, nel corso della manifestazione organizzata dal MASAF, con la videoconferenza da Nuova Delhi durante la quale i delegati di 24 Paesi hanno dato il prestigioso esito.

Per tale ragione, il Dirigente Scolastico, Domenico Pocorobba, assieme ai suoi docenti del comparto Enogastronomia, volendo dare un segnale forte con azioni di Orientamento, intende portare avanti un’iniziativa per far conoscere attraverso il ristorante didattico le prelibatezze della cucina italiana tutta, con prodotti di eccellenza a marchio di qualità.

L’Istituto “Damiani” nel territorio lilibetano è il simbolo di una scuola storica che annualmente garantisce un prosieguo professionale e di carriera ai propri studenti e alle proprie studentesse.

Durante la conferenza-convegno gli studenti eseguiranno un Amose Bouche che valorizzerà le ricette iconiche nazionali.

Nella stessa giornata, i laboratori saranno impegnati per la cena di Gala organizzata dalla patronne Lara Creuso e dal marito Francesco Pellegrino, la cui azienda Terre dì Shemir, festeggia quest’anno il 30° anniversario.

Durante le preparazioni mattutine propedeutiche del gala serale, nei laboratori si esibiranno i seguenti Chef Stellati e Consultant di fama internazionale: Michelangelo Citino, Stefano Mazzone, Damiano Nigro, Domenico Candela, Pino e Angelo Cuttaia, Gaetano e Lia Basiricò; il team stellato verrà coadiuvato dai docenti di cucina e di sala, e dagli studenti e dalle studentesse che potranno partecipare attivamente alla realizzazione della Cena delle Stelle.

I docenti di cucina, il coordinatore Vinci e il prof. Austero, con gli altri colleghi del comparto, proporranno un finger food d’autore in cui valorizzeranno i prodotti d’eccellenza, locali a km 0, e l’olio evo due selezioni: “U trappitu intensità e delicatezza” e “Ire selezione di famiglia”: questi ultimi verranno utilizzati dai docenti di sala, coordinati dal prof. Somellini, mentre altri docenti eseguiranno cocktails d’autore.







