Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
19/02/2026 11:10:00

Tre medaglie per l'Istituto Florio di Erice ai campionati italiani di cucina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/tre-medaglie-per-l-istituto-florio-di-erice-ai-campionati-italiani-di-cucina-450.jpg

Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per l’Istituto superiore di Erice che torna da Rimini con un bottino prestigioso. Gli studenti dell’Istituto Superiore Ignazio e Vincenzo Florio hanno brillato alla 10ª edizione dei Campionati Italiani di Cucina, confermandosi tra le eccellenze della formazione alberghiera siciliana.

La competizione, considerata la più importante a livello nazionale per il settore, si è svolta dal 15 al 17 febbraio all’interno della manifestazione Beer & Food Attraction, ospitata al Rimini Expo Centre. Tre giornate intense di prove tecniche e creatività, dove i giovani talenti ericini si sono distinti per professionalità e spirito di squadra.

Il medagliere parla chiaro.

 

Medaglia d’oro nella categoria Special per Francesco Polizzi, affiancato dalla tutor Mariangela Noto. Argento per Dennis Sarzana nella categoria Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri e ancora argento per Vittorio Caruso nella K1 Junior – Piatti Caldi. Bronzo per Mariangela Noto nella K3 Pasticceria. Argento per Manuel Manno nella K2 Piatti Caldi. Bronzo per Dennis Sarzana nella K1 Junior.

 

A completare il successo, l’oro di Achab Alami che, a soli 16 anni, conquista anche il titolo di Campione d’Italia nella categoria K3 Cucina Vegetariana, sia Junior che Senior.

Un risultato costruito in mesi di preparazione e allenamenti, sotto la guida dei coach Antonino La Sala, Salvo Rondello e Antonino Peraino.

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – dichiara la dirigente scolastica Pina Mandina – perché al di là delle medaglie conta il percorso di crescita, l’impegno e la capacità di mettersi in gioco con determinazione e passione».

 

Per Erice e per tutto il territorio trapanese si tratta di un riconoscimento importante. L’istituto alberghiero si conferma punto di riferimento nella formazione professionale, in una provincia dove il settore dell’enogastronomia rappresenta un comparto strategico per turismo ed economia locale.

Da Rimini il “Florio” rientra con nuove medaglie e con una certezza: la scuola ericina continua a formare giovani chef pronti a competere ai massimi livelli nazionali.

 









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...