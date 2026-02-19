Tre medaglie per l'Istituto Florio di Erice ai campionati italiani di cucina

19/02/2026 11:10:00

Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per l’Istituto superiore di Erice che torna da Rimini con un bottino prestigioso. Gli studenti dell’Istituto Superiore Ignazio e Vincenzo Florio hanno brillato alla 10ª edizione dei Campionati Italiani di Cucina, confermandosi tra le eccellenze della formazione alberghiera siciliana.

La competizione, considerata la più importante a livello nazionale per il settore, si è svolta dal 15 al 17 febbraio all’interno della manifestazione Beer & Food Attraction, ospitata al Rimini Expo Centre. Tre giornate intense di prove tecniche e creatività, dove i giovani talenti ericini si sono distinti per professionalità e spirito di squadra.

Il medagliere parla chiaro.

Medaglia d’oro nella categoria Special per Francesco Polizzi, affiancato dalla tutor Mariangela Noto. Argento per Dennis Sarzana nella categoria Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri e ancora argento per Vittorio Caruso nella K1 Junior – Piatti Caldi. Bronzo per Mariangela Noto nella K3 Pasticceria. Argento per Manuel Manno nella K2 Piatti Caldi. Bronzo per Dennis Sarzana nella K1 Junior.

A completare il successo, l’oro di Achab Alami che, a soli 16 anni, conquista anche il titolo di Campione d’Italia nella categoria K3 Cucina Vegetariana, sia Junior che Senior.

Un risultato costruito in mesi di preparazione e allenamenti, sotto la guida dei coach Antonino La Sala, Salvo Rondello e Antonino Peraino.

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – dichiara la dirigente scolastica Pina Mandina – perché al di là delle medaglie conta il percorso di crescita, l’impegno e la capacità di mettersi in gioco con determinazione e passione».

Per Erice e per tutto il territorio trapanese si tratta di un riconoscimento importante. L’istituto alberghiero si conferma punto di riferimento nella formazione professionale, in una provincia dove il settore dell’enogastronomia rappresenta un comparto strategico per turismo ed economia locale.

Da Rimini il “Florio” rientra con nuove medaglie e con una certezza: la scuola ericina continua a formare giovani chef pronti a competere ai massimi livelli nazionali.



