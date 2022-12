Tempo di Natale. Gli eventi delle feste in provincia di Trapani

24/12/2022 06:00:00

E' giunto il fine settimana di Natale. Le città e i paesi della provincia di Trapani si vestono di luci,

addobbi e ospitano i classici mercatini pieni di regali e specialità.

Ma oltre alle tradizionali decorazioni e al cibo delle feste, ci sono molti altri eventi natalizi che rendono questo periodo ancora più speciale. Di seguito alcune delle iniziative previste questo weekend di festa, dalle rappresentazioni della Natività ai concerti.

Entrare nel parco alla luce delle lanterne e raggiungere il tempio sotto la luna per scoprire una Natività che sembra appartenere a tempi antichi e lontani. Questa è la sorpresa natalizia che si può trovare al Parco archeologico di Segesta durante Santo Stefano (26 dicembre) e l'Epifania (5 e 6 gennaio). Durante queste notti, sarà possibile visitare l'area del tempio in notturna e assistere alla rappresentazione della Natività, creata dai famosi personaggi del presepe vivente di Custonaci, considerato tra i più suggestivi della Sicilia. A causa della inagibilità delle grotte di Scurati, quest'anno il presepe vivente ha dovuto trovare un nuovo scenario, il Tempio monumentale del Parco archeologico di Segesta, che richiama l'iconografia classica della Natività napoletana con le colonne rotte (simbolo del rito pagano spezzato dal Cristianesimo).





Mentre si aspetta che torni di nuovo accessibile, il Parco archeologico di Segesta ha scelto come scenario il Tempio monumentale come sfondo per la Natività. Nelle serate di apertura straordinaria sono organizzati da CoopCulture anche due turni di visite guidate (alle 18 e alle 19): alla luce delle lanterne e guidati da un archeologo, si scopre l’area del Tempio, le modalità di costruzione degli antichi, la nascita della città elima; e si arriva infine di fronte alla Natività.

A Trapani fino al 24 dicembre, nell'area pedonale di piazza Vittorio Emanuele, è possibile visitare la fiera natalizia in perfetto stile nordeuropeo interamente dedicata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio trapanese e della sua provincia. Venti casette di legno ospiteranno altrettanti artigiani con i loro prodotti tipici, per idee regalo rigorosamente fatte a mano e provenienti dal territorio. Presenti anche gli angoli dedicati ai dolci con cassatelle, cannoli e le celebri "sfinci di Custonaci" preparate sul posto. L'apertura della fiera osserva i seguenti orari: da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato chiusura a mezzanotte.





Tra arte, musica e tradizioni entra nel vivo il cartellone delle iniziative natalizie nel piccolo centro belicino di Montevago. Sabato 24 dicembre: ore 10:30 "Babbo Natale per le vie del paese", con animazione, musiche natalizie a cura dell'Aggregazione Atlantide. Tappa finale in Piazza della Repubblica con consegna dei regali ai bambini. Ore 16:00 Consegna di doni natalizi alla casa di riposo con animazione e canti natalizi a cura del "Laboratorio della Memoria". E per Santo Stefano, lunedì 26 dicembre: ore 15:30 Piazza della Repubblica "Natale in festa" giochi gonfiabili, animazione, pop corn, zucchero filato, spettacolo di bolle a cura dell'associazione "Marikita". 27 dicembre: ore 19,00 aula consiliare comune di Montevago concerto di natale dell'orchestra "Chat Pitre" a cura dell'associazione "Spazio Musica". 29 dicembre: ore 16:00 biblioteca comunale letture di storie per bambini e presentazione del progetto nati per leggere a seguire tombolata a cura dell'associazione "Ad Alta Voce". Ore 20:30 tombolata e giochi natalizi presso l'oratorio comunale. 30 dicembre: ore 20.30 tombolata e giochi natalizi presso la sede della Pro Loco "Rutilio Scirotta" di Montevago.

A Erice fino all'8 gennaio si respira ovunque l’atmosfera del Natale, esponendo presepi grandi e piccoli nei suoi angoli più suggestivi per “EricèNatale - Il Borgo dei Presepi” e le moltissime iniziative in programma, come i concerti di musica antica per la ventiseiesima edizione del "Festival Internazionale di Musica Antica", il cui calendario prevede appuntamenti fino al 30 dicembre nell'antico borgo ericino. Il 26 dicembre, alle ore 19.00 alla Chiesa di San Martino, è in programma il concerto “Le Terre di Ulisse”, con musiche della tradizione sefardita, greca, armena, araba, mediterranea.

Ad Alcamo sabato 24 dicembre appuntamento pomeridiano con la Casa di Babbo Natale per i più piccoli, presso la Residenza degli Artisti; alle 17:30 nel centro storico, l’esibizione itinerante del Premiato Complesso Bandistico Città di Alcamo; alle 19:00 gli zampognari itineranti per le vie principali del centro. Lunedì 26 dicembre in chiesa Madre, alle 19:00, il classico concerto di Natale con il coro Mater Dei. Martedì 27 dicembre alle 21:00 al Teatro Cielo d’Alcamo, l’esibizione del bravissimo chitarrista Francesco Buzzurro, One Man Band NATIVITAS.

A Castellammare del Golfo è possibile visitare fino al 22 gennaio presso l’aula consiliare di palazzo Crociferi la mostra “101 storie Zen” di Martino Lo Cascio. Proposta dall’associazione Nottedoro, l'esposizione è promossa e realizzata grazie al supporto del Comune di Castellammare del Golfo con un catalogo (edizioni Il Palindromo) che raccoglie i 101 scatti e i 55 haiku che compongono il progetto. Scorie dimenticate e simboli ritrovati. Brandelli di sogni abbandonati sull’arenile, piccole cose, tappi, cartacce, scorze d’arancia, mozziconi. Oggetti con una storia. Martino Lo Cascio è scrittore e narratore, ma non un fotografo: quindi i suoi scatti non aspirano alla bellezza canonica, non sono tecnicamente perfetti, non chiedono aiuto alla Leica ma si appoggiano su uno smartphone. Ma sono veri, profondamente e drammaticamente veri: parlano di cose. Incidentali. Immagini scattate nel gennaio di due anni fa, sulle spiagge che uniscono Togo e Benin, cucite a dovere su 40 haiku di scrittori, musicisti, poeti, attori. “101 scorie zen” (la vita, di nascosto) è nata sui bordi dell’arenile, e si è trasformata in un progetto di recupero, di un certo vivere slow, nel rispetto dell’ambiente.