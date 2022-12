Il buffet, il convegno e i viaggi del sindaco tra le spese di fine anno del Comune di Marsala

27/12/2022 11:20:00

C'è il buffet per sessanta persone al convegno sul Pancreas, l'evento “Otium intra moenia ed extra moenia” realizzato dall'associazione Otium a Marsala, dal mese di luglio al mese di settembre 2021 e due viaggi istituzionali del sindaco Massimo Grillo tra le spese di fine anno sostenute dal Comune di Marsala.

Il costo del buffet pagato dal Comune all'I.S.I.S.S. “A. Damiani” è di 1.380,00 euro Iva compresa. L'istituto alberghiero marsalese, diretto dal dirigente Domenico Pocorobba, ha preparato il servizio buffet per 60 persone, che si è svolto alla Pinacoteca comunale lo scorso 10 Novembre 2022, in occasione della cerimonia di apertura dell'evento denominato “Pancreas 2000”.

Per quanto riguarda, invece, l'evento “Otium intra moenia ed extra moenia” dello scorso anno, realizzato dall'associazione culturale Otium ETS, il comune ha liquidato la somma di 2.646,35 euro, ma in questo caso, visto che il Settore Finanze aveva segnalato la non regolarità dell'associazione nel pagamento di alcuni tributi locali, e che la stessa associazione avrebbe regolarizzato la propria posizione, il Comune dal totale della somma erogata come contributo si è trattenuto la somma di 1.626,00 euro a titolo di compensazione del debito totale.

Infine, come detto, tra le spese di fine anno sostenute dal Comune, ci sono i rimborsi spese per due viaggi istituzionali effettuati dal sindaco Massimo Grillo. Uno riguarda una "missione" a Bergamo nei giorni 22 e 23 novembre 2022, per partecipare alla XXXIX Assemblea annuale ANCI. Il costo in questo caso ammonta a 552,19 euro. Le altre spese sostenute riguardano, invece, una "missione" in Campania a Pompei il 28 novembre 2022, per partecipare ad un incontro istituzionale con il Sindaco di Pompei per un progetto di sviluppo turistico del Parco Archeologico. Per questo secondo viaggio le spese da rimborsare al primo cittadino, ammontano a 149,41 euro. In totale, il primo cittadino ha presentato per i due viaggi, due ricevute per un costo di 701,60 euro, poi liquidate dalle casse comunali.