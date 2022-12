Il 2 gennaio il via ai saldi in Sicilia, prima Regione in Italia

28/12/2022 19:00:00

La Sicilia sarà la prima regione italiana ad aprire la stagione dei saldi. Nell’Isola l’inizio è atteso già per il prossimo 2 gennaio, diversi giorni prima rispetto al resto d’Italia. Tale anticipo vale per poche altre Regioni.

I siciliani potranno andare “a caccia” di occasioni almeno fino al prossimo 15 marzo: è questa la data prevista per la fine dei saldi invernali 2023.

Altri italiani non dovranno di certo rinunciare ai saldi, soltanto attendere qualche giorno in più. Di fatto nella maggior parte dei casi il via è previsto per il giorno precedente l’Epifania, che segna tradizionalmente la fine delle festività. Ad ogni modo, spostandosi da una parte all’altra della Penisola, si nota che i periodi all’insegna delle offerte variano. È utile, dunque, consultare il calendario completo in merito ai saldi invernali 2023:

Il calendario delle date, regione per regione

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni), Basilicata: 5 gennaio – 2 marzo, Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio, Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio, Campania: 5 gennaio – 2 aprile, Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo, Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo, Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio, Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio, Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo, Marche: 5 gennaio – 1 marzo, Molise: 5 gennaio – 5 marzo,

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio, Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio, Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo,

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo, Toscana: 5 gennaio – 5 marzo, Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo,

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo, Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo, Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio.