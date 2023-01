Sicilia, la Regione paga pure "Ballando con le stelle"

08/01/2023 18:48:00

Non solo Cannes. Spunta adesso anche "Ballando con le Stelle" tra le sponsorizzazioni eccellenti della Regione Siciliana.

La Regione infatti ha pagato quasi 500.000 euro per la sponsorizzazione del noto programma di Raiuno, con Milly Carlucci. La fattura è stata appena saldata.

Solo a Dicembre la Regione ha pagato pubblicità alla Rai per 1,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda "Ballando con le stelle", è la prima volta che un partner istituzionale sponsorizza la trasmissione del sabato sera di Rai Uno.

Tra l'altro le immagini della Sicilia non sonoa andate in onda durante il varietà, ma in uno spin-off del programma, "Ballando on the road". Dal 5 al 26 novembre, il sabato alle 14, immagini dei luoghi più suggestivi della Sicilia hanno accompagnato le esibizioni di nove talenti (singoli, duo, coppie e gruppi) in gara.