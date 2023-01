Il Convitto di Marsala riparte con il progetto "Insieme si può"

14/01/2023 15:20:00

«Il Convitto per audiofonolesi di Marsala non deve solo sopravvivere, ma deve tornare a nuova vita grazie a investimenti e progetti sperimentali che ne rilancino ruolo e azione».

Lo ha detto l’assessore all'Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano, a Marsala per presentare il progetto sperimentale regionale da 90 mila euro che coinvolgerà i minori audiofolonesi del Convitto di Marsala e gli alunni dell'Istituto comprensivo "G. Grassa" di Mazara del Vallo con l’obiettivo di favorire l'inclusione scolastica.

Il progetto "Insieme sui può", presentato dall’assessore Turano alla presenza del direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, Giuseppe Pierro, della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Grassa" di Mazara del Vallo nonché rettrice pro-tempore del Convitto Audiofonolesi di Marsala, Mariella Misuraca, e della dirigente dell'Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Antonella Vaccara, si ispira all’articolo 28 della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, e intende promuovere la motivazione allo studio (laboratori motivazionali) e la possibilità di colmare i gap formativi (laboratori di sostegno allo studio) attraverso metodologie innovative che affiancano attività di educazione formale ad attività non formali, sia in orario scolastico che extrascolastico, all’interno degli edifici scolastici ma anche in altri contesti formativi.

«Si tratta di un progetto sperimentale in rete che vede la sinergia fra l’Istituto comprensivo "G. Grassa" di Mazara del Vallo e il Convitto audiofonolesi di Marsala, che così potrà riprendere sul serio la sua attività dalla sospensione del giugno 2022 - spiega l'assessore regionale all'Istruzione e la formazione professionale, Mimmo Turano -. Un progetto concreto e non un semplice contributo, che promuove la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico rivolgendosi ai soggetti più fragili. Il coinvolgimento in rete dei due istituti è poi un valore aggiunto importante, poiché ciascuno di loro è portatore di un diverso bagaglio di competenze ed esperienze, che ha permesso la formulazione di una proposta innovativa, che auspichiamo possa generare un impatto positivo e duraturo sugli alunni coinvolti».

«Grazie al progetto appena finanziato dalla Regione, il Convitto potrà da subito procedere con il reclutamento degli educatori e riprendere finalmente la sua ordinaria attività a favore degli utenti provenienti da tutto il territorio regionale - spiega la rettrice pro-tempore del Convitto, Mariella Misuraca -. Grazie al percorso individuato dall’assessorato regionale dell’Istruzione, infatti, gli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione frequentanti potranno essere seguiti da educatori specializzati con percorsi di tutoraggio/sostegno allo studio "post scuola" pomeridiani e laboratori di carattere espressivo/ricreativo (attività sportive, artistiche, coreutiche). Questa è la dimostrazione che insieme si può e, grazie alla sinergia fra le istituzioni, si ridarà vita al Convitto riconsegnando un servizio fondamentale ai suoi fruitori».

Il progetto, che interessa l'anno scolastico 2022-2023 e per il quale la Regione Siciliana ha stanziato 90 mila euro a valere sul capitolo di spesa apposito del Bilancio regionale, è finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi didattici ed educativi inclusivi per gli alunni con bisogni educativi speciali e minori affetti da disabilità uditive e fonologiche.



Considerata la peculiarità del servizio erogato, unico nel Sud Italia e che si fonda su un’azione integrata che vede coinvolti molteplici stakeholder, nei prossimi giorni il Convitto vedrà completato il suo organigramma con il personale Ata, che verrà attribuito dall’Ambito territoriale di Trapani, e con il personale specialistico terapeutico-riabilitativo (psicoterapeuti, logopedisti, psicologi), che verrà reclutato grazie a un ulteriore finanziamento regionale che fa riferimento alla legge 15 aprile 2021 n.9, che ha assicurato a favore della struttura un finanziamento di circa 70 mila euro.

"Il progetto “Insieme si può” presentato per la ripresa dell’attività del Convitto per studenti audiofonolesi di Marsala è un bellissimo esempio di sinergia istituzionale a diversi livelli oltre le appartenenze politiche ed è il segno dell’attenzione del Governo Schifani, ed in particolare dell'Assessore Turano, per le esigenze del nostro territorio.

Grazie al contributo della Regione potranno infatti riprendere le attività per i nostri studenti con disabilità, in un quadro di collaborazione che coinvolge anche l’Istituto “G. Grassa” di Mazara del Vallo e tanti soggetti del territorio che saranno protagonisti di attività di vario tipo anche al di fuori del contesto scolastico formale.

Occorre adesso che tutti gli attori coinvolti, dal Comune alla Regione, se necessario con il supporto dell’attività legislativa dell’ARS, individuino strumenti e risorse perché le attività possano proseguire in modo continuo coinvolgendo anche le famiglie degli studenti ed il territorio.

Anche per questo, fa piacere che il consiglio comunale di Marsala, su proposta del gruppo "Noi Marsalesi" guidato dal consigliere Flavio Coppola, abbia votato all'unanimità la mozione che ha posto all'attenzione dell'amministrazione le criticità del Convitto audiofonolesi."

Lo ha dichiarato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'ARS, in merito al progetto "Insieme si può" presentato oggi a Marsala per il riavvio delle attività del Convitto per audiofonolesi.



SCHEDA DEL PROGETTO

Il progetto sperimentale, che si concluderà a giugno di quest'anno, prevede l'attivazione di laboratori e attività di orientamento presso le due istituzioni partner, gestiti da educatori, docenti tutor, esperti, mediatori, facilitatori. Obiettivo è garantire il diritto al successo formativo attraverso percorsi che consentano a ciascun alunno di esprimere le proprie potenzialità, favorire l’incontro con l’altro e la condivisione. L’intervento diretto agli alunni a rischio di dispersione sarà garantito dal sostegno allo studio (curriculare ed extracurriculare), da laboratori creativi e orientativi, da attività di potenziamento e attività di tipo espressivo (sportive, artistiche, coreutiche) extracurriculari e uscite didattiche nel territorio trapanese per favorire la socialità. Per gli studenti ospiti del Convitto, circa 40 suddivisi in sottogruppi, l’accompagnamento allo studio si svolgerà in orario extrascolastico, con la collaborazione di tutor/educatori e con l’impiego di metodologie plurime. Saranno circa 15/20 gli studenti per ogni classe coinvolta nell’istituto Grassa che potranno prendere parte ai laboratori curriculari ed extracurriculari.