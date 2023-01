La morte di Gregory Bongiorno: "Uomo garbato, intelligente, coraggioso"

22/01/2023 16:20:00

È morto questa mattina per un malore improvviso Gregory Bongiorno, 48 anni, di Castellammare del Golfo, ex presidente di Confindustria Trapani. Amministratore delegato dell’Agesp, l’azienda che si occupa di rifiuti, aveva avuto un’influenza che lo aveva costretto a un controllo in ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli.

Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, con la Giunta comunale, esprime e partecipa il cordoglio per la prematura scomparsa di Gregory Bongiorno, Presidente di Assindustria Sicilia. “Uno dei più capaci e imprenditori del nostro territorio e dell’intera isola, – afferma il primo cittadino - che ha guidato Assindustria in un percorso di collaborazione con le istituzioni, coniugato con un profondo amore per la nostra terra.” Ai familiari del Presidente e al mondo imprenditoriale a lui vicino, si esprime profondo cordoglio e vicinanza.

"Mi lascia sgomento la notizia della morte dell’amico Gregory. Un uomo garbato, intelligente e coraggioso. Ho avuto modo di collaborare con Lui e di apprezzarne la professionalità, lealtà ed amore per la Sicilia. Custodirò gelosamente il Suo sorriso che sempre accompagnò la passione e la serietà del Suo impegno al servizio dell’imprenditoria siciliana, nell’interesse esclusivo del bene comune. A nome mio e del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, che rappresento, esprimo alla Sua famiglia ed ai Suoi cari vicinanza e cordoglio." Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Ars, commentando l'improvvisa scomparsa di Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, esprime cordoglio per la scomparsa di Gregory Bongiorno, imprenditore e presidente di Confindustria, socio della società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. «Esterrefatti - ha scritto il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Gregory Bongiorno che, solo pochi giorni fa, è stato presente all’assemblea che mi ha confermato alla guida di Airgest, rappresentando la fiducia di Confindustria per il lavoro fatto insieme fino ad oggi. Uomo garbato, elegante e grande professionista - ha sottolineato Ombra - era sempre pronto ad offrire un consiglio e il suo supporto per il bene dell’aeroporto e del nostro territorio. Lascia un ricordo indelebile. Anche a nome di tutti i lavoratori di Airgest che hanno avuto l’onore di conoscerlo ed apprezzarlo, esprimo alla famiglia il nostro più profondo cordoglio».

“Con la prematura scomparsa di Gregory Bongiorno, perdiamo un imprenditore lungimirante ed un amico carissimo. Non ci sono parole per esprimere in questo momento il dolore mio e di Ance Trapani”. Lo dice Sandro Catalano, presidente di Ance Trapani il quale aggiunge: “Con Gregory Bongiorno perdiamo un giovane che per anni è stato punto di riferimento per il mondo imprenditoriale trapanese e siciliano. Un imprenditore che ha saputo mettere la sua professionalità al servizio di tutti. Lungimirante ha lavorato accettando qualsiasi sfida le è stata assegnata. Un uomo che ha saputo promuovere attraverso il suo impegno la Sicilia. In questo momento di grande dolore come presidente Ance Trapani, sono vicino alla famiglia di Gregory Bongiorno, alla moglie Annalisa ai due figli e alla sorella Silvia”.