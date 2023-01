I fatti del 30 Gennaio: Cospito, Meloni a Tripoli, la grande offensiva di Mosca

30/01/2023 06:54:00

Ecco i principali fatti di oggi, 30 Gennaio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• Il governo non intende togliere dall’isolamento Alfredo Cospito. «Lo Stato non scende a patti con chi minaccia»

• La Meloni è stata a Tripoli. Investimenti per 8 miliardi sul gas. Motovedette alla guardia costiera libica. L’incontro con Haftar è saltato perché il generale è in ospedale a Parigi

• Mosca si prepara a sferrare una grande offensiva in Ucraina. I bombardamenti e la propaganda si fanno di giorno in giorno più feroci. Italia e Francia, insieme, forniranno a Kiev 700 missili a lunga gittata.

• Secondo un generale dell’aviazione americana, la Cina attaccherà Taiwan nel 2025. Israele, nel frattempo, ha attaccato con i droni una fabbrica di missili in Iran

• Poco prima di morire, Ratzinger ha rivelato al suo biografo che nel 2013 si dimise da Papa a causa dell’insonnia

• L’ex Iena ed ex grillino Dino Giarrusso entra nel Pd e annuncia il sostegno a Bonaccini

• Venerdì a Firenze, prima dell’udienza del processo Open, Matteo Renzi s’è messo a sfottere i pm che lo accusano

• Berlusconi ha due nuovi barboncini, si chiamano Drago e Lupo, faranno compagnia a Dudù

• Il ministero dell’Economia ha avviato le trattative in esclusiva con Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways

• La nave Geo Barents ha attraccato alla Spezia con 237 migranti soccorsi in tre diverse operazioni, le ultime due in violazione del codice di condotta di Piantedosi

• Ieri sera il governo israeliano ha varato nuove misure durissime contro amici e parenti dei terroristi. Perderanno immediatamente il lavoro, la cittadinanza e saranno deportati nei Territori palestinesi

• Trump ha tenuto due comizi, in New Hampshire e in South Carolina. «Sono più arrabbiato e determinato che mai»

• È stato diffuso il video di cinque poliziotti che pestano a morte un nero a Memphis. Biden ha invitato alla calma

• In Inghilterra si è scoperto che l’ex ministro delle Finanze era un evasore

• In Sicilia una donna si è presentata spontaneamente ai carabinieri per dire di aver avuto «una frequentazione» con Matteo Messina Denaro

• In provincia di Brescia una donna ha tagliato la gola al marito con un coltello da cucina. Stavano mangiando una pizza

• La fisioterapista Barbara Pasetti ha confessato l’omicidio di Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici, avvenuto nel novembre 2021

• Venti persone, tra le quali Chef Rubio, sono state denunciate per gli insulti via social a Liliana Segre

• La titolare e cinque educatrici di un asilo nido in provincia di Milano sono indagate per maltrattamenti sui bambini: insulti, percosse e oggetti contro i piccoli per farli cadere e deriderli

• Libero e Virgilio hanno ripreso a funzionare

• Milan e Juve perdono in casa contro Sassuolo e Monza. Ora il Napoli è sempre più solo in cima alla classifica

• Djokovic batte Tsitsipas, conquista il suo decimo Australian Open e torna numero 1 al mondo

• È morto Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio, dal 2014 al 2017, fino alle dimissioni per il Mondiale mancato. Aveva 79 anni

• Se ne è andato anche Ludovico Di Meo, direttore generale di San Marino Rtv, già vicedirettore di Rai1 e direttore di Rai2

• Sono morti pure la nipote di Cesare Pavese, il giornalista Roberto Perrone, il chitarrista Tom Verlaine, il calciatore Vito Chimenti

Titoli

Corriere della Sera: Linea dura sugli anarchici

la Repubblica: «Linea dura su Cospito»

La Stampa: Meloni: linea dura contro gli anarchici

Il Sole 24 Ore: Crisi demografica. Ue, nascite a picco. Ecco come provare a invertire la rotta

Il Messaggero: Effetto cuneo, primi scatti / Meloni: l’Italia è più solida

Il Giornale: Anarco-terroristi. Lo Stato non cede

Qn: Linea dura contro gli attacchi anarchici

Il Fatto: Una guerra tira l’altra: dopo la Russia tocca a Cina e Iran

Libero: Bassetti: «Basta Sanità, colonizzata dalla sinistra»

La Verità: «Ursula ostacola l’indagine sui vaccini Ue»

Il Mattino: Il viceré

il Quotidiano del Sud: L’orgoglio nazionale cosmopolita, non sovranista

Domani: La santa alleanza che spaventa la politica