04/02/2023 18:26:00

Un euro al giorno per aiutare le famiglie in difficoltà di Marsala. E' la proposta di Don Francesco Fiorino.

Continuano ad essere tante a Marsala, infatti, le richieste di alimenti, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, bombole di gas, farmaci, prodotti per l'infanzia, e per pagare utenze energetiche (luce e gas).

"Come Chiesa cattolica - spiega Fiorino - facciamo il possibile per venire incontro alle necessità, utilizzando i fondi diocesani per la carità dell'8Xmille e alcune offerte di fedeli e di privati, ma occorre un impegno maggiore e più persone che diano una mano concreta a chi è in difficoltà e nel vero bisogno".

Da qui l'invito: "Ci appelliamo alla coscienza delle persone di buona volontà e di chi si professa credente in Dio, Padre dei poveri e dei piccoli, perché ci sostenga nelle iniziative solidali che già da anni portiamo avanti. Chiediamo a tutti una donazione di un euro al giorno (almeno 30 al mese) o di darci il corrispettivo in alimenti e altri prodotti. Potete consegnarli direttamente o con un bonifico bancario intestato a: Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, IBAN: IT39N0895281880000000155943 - causale: sostegno a famiglie bisognose di Marsala. Ogni due mesi faremo un resoconto puntuale delle offerte e donazioni ricevute e degli interventi socio-caritativi effettuati".