Castellammare. Avviato "Puppy Walker", un progetto educativo e riabilitativo

27/01/2026 08:53:00

È stato avviato il progetto “Puppy Walker – Libertà che guida”, un’iniziativa educativa e sociale nata dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Terraferma che gestisce la Comunità per minori “San Paolo” di Castellammare del Golfo e il Centro Regionale Helen Keller” di Messina.

Il progetto prevede l’affidamento di un cucciolo del Centro Helen Keller alla Comunità San Paolo, dove i minori inseriti in percorsi di Messa alla Prova sono coinvolti direttamente nella sua cura quotidiana e nel processo di socializzazione.

Il cucciolo svolge il percorso di pre-addestramento come Puppy Walker, fase fondamentale nella formazione di un futuro cane guida.

Attraverso l’accudimento del cane, i ragazzi sono accompagnati da educatori professionali e operatori specializzati in un’esperienza concreta di responsabilità, rispetto delle regole, continuità dell’impegno ed empatia. Il rapporto con il cucciolo diventa uno strumento educativo capace di stimolare consapevolezza, autocontrollo e senso del dovere, elementi centrali nei percorsi di crescita personale e riabilitazione.

Al termine del percorso di crescita e addestramento, il cane verrà restituito al Centro Helen Keller per proseguire la formazione specialistica e, una volta idoneo, sarà affidato a una persona non vedente, contribuendo in modo concreto alla sua autonomia, mobilità indipendente e inclusione sociale.

L’iniziativa rappresenta un’esperienza pionieristica.

E’ la prima volta che una comunità per minori in area penale accoglie un cucciolo destinato a diventare cane guida, riconoscendo il valore educativo, riabilitativo e sociale di questo percorso. Un progetto che unisce giustizia riparativa e utilità collettiva, trasformando un percorso giudiziario in un’opportunità di restituzione positiva alla comunità.

Il presidente del Centro, ha espresso un sentito ringraziamento alla D.ssa Antonina Grillo, Presidente della Cooperativa Terraferma, al dottor Ignazio Grillo, consigliere del CDA del Centro e Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Trapani, al Centro per la Giustizia Minorile e all’USSM di Palermo, per il supporto istituzionale e la fiducia accordata al progetto.

“Puppy Walker – Libertà che guida” dimostra come prendersi cura di un essere vivente possa aiutare a prendersi cura di sé, offrendo ai ragazzi coinvolti la possibilità di contribuire in modo attivo e responsabile alla costruzione dell’autonomia e della libertà di un’altra persona.

L’auspicio è che questa esperienza possa diventare un modello replicabile, capace di coinvolgere altre comunità e di generare nuove opportunità di crescita, responsabilizzazione e inclusione sociale.



