Mazara ricorda le vittime dell’Olocausto: il 27 gennaio la passeggiata “Orme di Memoria”

Una passeggiata nei luoghi della città per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sul valore della memoria. Martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, a Mazara del Vallo si svolgerà l’iniziativa “Orme di Memoria”, promossa dalle associazioni Pro Loco e Fidapa, in collaborazione con il Patto per la Lettura e con il patrocinio del Comune.

Il programma prende il via alle 9.30 con il raduno in piazza della Repubblica. Da qui studenti, associazioni e cittadini parteciperanno a una passeggiata guidata che attraverserà il centro storico.

Il momento di riflessione in biblioteca

La passeggiata si concluderà alla Biblioteca comunale, dove è previsto un momento di riflessione con la partecipazione degli alunni dell’Istituto comprensivo Borsellino Ajello. Un passaggio pensato per coinvolgere direttamente le nuove generazioni nel ricordo della Shoah e nella trasmissione della memoria storica.

La scopertura della “Pietra della Memoria”

Alle 12, all’ingresso della Biblioteca comunale lato via Goti, si terrà la scopertura della targa “La Pietra della Memoria”. L’opera è stata realizzata dagli studenti del Liceo artistico di Mazara del Vallo, su commissione della Fidapa.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività cittadine dedicate al 27 gennaio e punta a unire memoria, partecipazione e impegno civile, attraverso un percorso condiviso che attraversa luoghi, storie e coscienze.



