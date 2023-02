Seap-Sigel Marsala: in casa del più attrezzato Montecchio la classifica reclama punti

05/02/2023 09:49:00

La Seap-Sigel Marsala nell'ultimo mese di regular-season farà un tentativo per rimettere in piedi la stagione. Dopo la pausa di una domenica in occasione della Coppa Italia A2, torna la competizione e con ciò il rientro in campo. Subito una doppia trasferta per tastare la forma campionato delle atlete del neotecnico Buonavita. La prima di questa è fissata per domani, domenica 5 febbraio alle ore 17.00 a Montecchio Maggiore (Vi), quando di scena andrà la giornata numero 17 (6°turno del girone di ritorno). La compagine di coach Marco Sinibaldi, stretta conoscenza di Chiara Ghibaudo e Francesca Guarena, è la quarta forza del torneo dall'alto dei suoi 28 punti e vanta un +4 sul quinto posto occupato da Martignacco ed è a divisa due punti da Talmassons terzo ma che deve effettuare ancora una partita. Dalla partita di andata al "PalaBellina", terminata con un tie-break, non si è evinto tutto questo divario sulle forze impiegate in campo e Montecchio può dirsi fortunato di avere strappato due punti. La prestazione dell'attacco azzurro si è infatti registrata su buoni livelli come rare volte è accaduto in stagione. Ma adesso al Palaferroli saranno tutt'altre squadre e da tenere in considerazione ci sarà il periodo dalle quali provengono. Ultima nota di colore è quella inerente le due ex dell'incontro: la centrale lilibetana della Seap-Sigel nativa di Cantù (Como) Matilde Frigerio (21 anni ieri, auguri, ndr) fino alla scorsa stagione in forza alle castellane, contrapposta dall'altra parte della rete all'ex compagna in biancorosso l'opposto di Cittadella (Padova) classe 1998 Giorgia Mazzon che nell'unica stagione (2020/2021) a Marsala ha vestito la maglia azzurra su volere dell'allora coach Daris Amadio.

"Nella partita di andata contro Montecchio credo si sia trattata di una battaglia sportiva, nel segno dell’equilibrio fino alla fine e agonisticamente tirata tanto che è stata portata al tie-break. Confermo la mia impressione che possedevo da fuori: la Seap-Sigel Marsala è una squadra interessante da allenare. Seppur non si veda, ma stiamo lavorando davvero tanto in questa fase in tutto. La squadra l'ho trovata bene e si impegna tutta se stessa negli allenamenti. Magari nella nostra prossima partita, che rimane proibitiva, non possiamo nutrire speranze per la quale di fare risultato. Una partita alla volta e passo per passo arriveremo ad avere consapevolezza di quello che potremo essere in grado di fare".

Dal proprio canto, la Seap-Sigel Marsala Volley ha avuto accanto per l'intera settimana la dirigenza nelle sessioni di allenamento tecnico, segno che la Società, con la presenza fisica del direttore sportivo Maurizio Buscaino per finire a quella del presidente Massimo Alloro, si stringe alle proprie tesserate in questo momento delicato e dopo il cambio della gestione tecnica. Che è rimasta una decisione sofferta e presa non a cuore leggero. Solo si chiede alle esperte del gruppo (Moneta, Salkute, Szucs e Norgini) di serrare le fila e fungere da "guide" nei confronti delle compagne più giovani, indicando la strada da percorrere. A questa vicinanza capitan Moneta e compagne, a detta del neotecnico, rispondono mettendo intensità e spirito di abnegazione in ogni allenamento. A questo proposito fanno eco le parole del primo allenatoreche indica che la squadra per sbloccarsi debba prefiggersi una crescita costante e continua nel tempo:La trasmissione dell'evento sportivo in rigorosa diretta visibile in simulcast su VolleyballWorld TV e gratuitamente sul canale YouTube " VolleyballWorld Italia ". Gli aggiornamenti in tempo reale sempre raggiungibili dall'homepage del sito della Lega Volley Femminile () oltre che dalla pratica applicazione “Livescore Lega Volley Femminile”. La direzione arbitrale del Palaferroli verrà affidata ai sigg. Antonino Di Lorenzo di Palermo (1°arbitro) e David Kronaj di Varese (2°arbitro).

Emanuele Giacalone