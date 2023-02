I fatti del 6 Febbraio 2023: l'attacco hacker, l'embargo sui carburanti russi, Berlusconi preoccupato

06/02/2023 07:00:00

Vediamo le notizie principali di oggi, 6 Febbraio 2023, ed i titoli dei giornali, sapendo che nella notte un terremoto ha colpito il Sud della Turchia, con centinaia di morti, ed un'allerta tsunami che ha riguardato il sud dell'Italia e la Sicilia.

• Un attacco hacker in tutto il mondo ha bloccato migliaia di server. Colpita anche l’Italia

• Un caccia dell’Aviazione degli Stati Uniti ha abbattuto il pallone aerostatico cinese al largo delle coste della Carolina del Sud. I rapporti tra Washington e Pechino sono tesissimi

• Dopo l’embargo Ue sul greggio russo, da ieri è scattato anche il divieto di importare carburanti. Si rischia una stangata soprattutto sul diesel, il cui fabbisogno in Europa era coperto al 50% da Mosca

• Secondo Rep, B. sarebbe preoccupato per come si è spostato a destra il centrodestra e dice: «In Lombardia se potessi voterei per la Moratti»

• Papa Francesco, di ritorno dall’Africa, risponde agli attacchi dei conservatori: «La morte di Ratzinger è stata strumentalizzata da gente di partito, e non di Chiesa»

• Il Parlamento francese sta lavorando a una legge per regolamentare l’attività degli influencer. Non potranno più fare pubblicità a farmaci e dispositivi medici. Prevista una stretta anche sugli investimenti finanziari rischiosi spacciati per sicuri

• I combattimenti a Bakhmut sono sempre più violenti ed estenuanti, a Kiev gli occidentali hanno ottenuto il siluramento del ministro della Difesa (troppo corrotto)

• Raffaele Sollecito impugnerà la sentenza che gli ha negato il risarcimento per il caso dell’omicidio di Meredith Kercher: «Mi hanno rovinato la vita»

• È stato un fine settimana nero sulle Alpi. Undici sciatori hanno perso la vita travolti da valanghe. Praticavano il fuori pista

• L’ayatollah Khamenei fa liberare migliaia di persone arrestate per le proteste. La decisione della Guida Suprema per l’anniversario della rivoluzione riguarda anche chi era in carcere per altri reati

• Un militare impiegato in una missione di pace dell’Onu nella Repubblica democratica del Congo è stato ucciso in un agguato dei guerriglieri

• Presidenziali a Cipro, andranno al ballottaggio il candidato di centro e il candidato di sinistra

• Il Napoli non si ferma e s’impone 3-0 in casa dello Spezia. A tredici punti di distanza l’Inter, che ha battuto il Milan grazie a Lautaro. Fiorentina sconfitta in casa dal Bologna per 2-1, il Torino supera 1-0 l’Udinese

• Ultrà serbi, gemellati con i napoletani, hanno aggredito e rapinato i tifosi romanisti: ipotesi di una vendetta per gli scontri sulla A1

• Nell’esordio del Sei Nazioni, l’Italia sfiora l’impresa con la Francia ma alla fine perde 29-24

• È morto l’ex presidente pakistano Pervez Musharraf. Arrivato al potere con un colpo di Stato, ha governato il Paese dal 2001 al 2008

Titoli

Corriere della Sera: Hacker, l’Italia sotto attacco

la Repubblica: Berlusconi si smarca

La Stampa: Attacco hacker, l’ombra dei russi

Il Sole 24 Ore: Strategie green. La vita sostenibile piace agli italiani. Ecco come risparmiare

Il Messaggero: «Cospito, nessuna trattativa»

Il Giornale: Si imbrogliano fra loro

Il Fatto: FI&Pd: ridateci i finanziamenti pubblici. Maggioranza in pezzi

Libero: La lotta alle navi ong ha dimezzato i morti

La Verità: Sapevano di favorire il terrorista: i deputati del Pd devono dimettersi

Il Mattino: Volare

il Quotidiano del Sud: Pago i debiti ma devo fallire

Domani: Non basterà Sanremo per salvare la televisione dalla sua agonia