Porto abusivo di armi, furti e guida senza patente. In dieci denunciati dai carabinieri a Marsala

06/02/2023 12:05:00

Porto abusivo di armi, furto di generi alimentari e di energia elettrica, violazione di sigilli ad un mezzo confiscato e guida senza patente. Sono dieci le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Marsala nel corso dei controlli del fine settimana.

Nello specifico, sono cinque le persone, italiani e non, di età compresa tra i 18 e i 42 anni denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto sarebbero stati sorpresi, a seguito di perquisizione personale, in possesso di coltelli di genere vietato.

Un 39enne di Mazara del Vallo denunciato in quanto sarebbe stato fermato a bordo di un’autovettura confiscata, dopo aver violato i sigilli. Un tunisino classe 90 invece è stato denunciato dopo che avrebbe asportato generi alimentari da un esercizio commerciale sito in C.da Ciavolo.

Nello stesso medesimo contesto operativo un marsalese classe 61 che in evidente stato di ubriachezza disturbava i passanti rifiutandosi di fornire ai militari dell’Arma le proprie generalità.

Un trapanese di 33 anni è stato poi sorpreso alla guida del proprio veicolo sprovvisto di patente di guida, mentre un marsalese di 41 anni, sorvegliato speciale di P.S., è stato sorpreso e denunciato per sottrazione di energia elettrica.

All’esito dei predetti servizi svolti nel weekend sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Trapani 6 giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina) presumibilmente per uso personale.