I fatti del 10 Febbraio: lite Meloni - Macron, Cospito resta al 41bis, 20mila vittime in Siria e Turchia

10/02/2023 06:52:00

Vediamo i fatti principali di oggi, 10 Febbraio 2023, in Italia e nel mondo.

• Nuovo strappo con Macron. Giorgia Meloni è furiosa. Non ha digerito la cena all’Eliseo alla quale non è stata inviata. Ieri, a Bruxelles, è saltato anche il bilaterale con Zelens’kij, la premier s’è dovuta accontentare di un incontro di qualche minuto

• Zelens’kij a Bruxelles chiede di entrare nella Ue. Vuole nuove armi e jet. I 27 non dicono no, ma si devono ancora mettere d’accordo

• Le vittime in Turchia e Siria sono più di 20 mila. Tra i dispersi, oltre al vicentino Angelo Zen, c’è anche una famiglia italiana di origini siriane

• Cospito resta al 41 bis. Il ministro Carlo Nordio ha respinto l’istanza di revoca presentata dal suo avvocato. «Bisogna contenere la pericolosità sociale»

• Il medico di Matteo Messina Denaro dice che non sapeva fosse lui. Che allo studio non lo aveva mai visto e che le ricette gliele portava il cugino, omonimo di Andrea Bonafede

• Il Papa ha ricevuto ieri in udienza il cardinale Angelo Becciu

• Francesco pagherà il biglietto di uno spettacolo del circo di Stefano Orfei a 2 mila poveri, profughi, barboni, carcerati della diocesi di Roma

• Con tre diverse sentenze la Consulta ha detto che sospendere i medici no vax non fu «né irragionevole, né sproporzionato»

• La Corte d’Appello di Lecce ha confermato l’ergastolo per Antonio De Marco, il ragazzo che nel 2020 uccise dell’arbitro di calcio Daniele De Santis e la di lui fidanzata Eleonora Manta con ottanta coltellate

• Alla parata di Kim Jong-un hanno sfilato 11 missili intercontinentali Hwasong-17. Ieri il dittatore ha portato con sé la figlia di 9 anni. Tutti pensano che sia stata designata come suo successore

• In Nuova Zelanda sono state sequestrate tre tonnellate di cocaina che galleggiavano nel Pacifico

• Il Fondo Monetario Internazionale salverà il Pakistan dalla bancarotta

• Mario Vargas Llosa è stato accolto tra i membri dell’Académie Française. Ora è immortale di Francia

Titoli

Corriere della Sera: Meloni, è gelo con Macron

la Repubblica: Ue, il giorno nero di Meloni

La Stampa: L’Europa di Zelensky isola Meloni

Il Sole 24 Ore: Industria, 164 miliardi di ricavi in più

Avvenire: Ciclone Zelensky

Il Messaggero: Zelensky e l’invito a Parigi / «Si mina l’unità della Ue»

Il Giornale: Meloni difende l’Italia. La sinistra no

Qn: Nordio conferma il 41 bis per Cospito

Il Fatto: L’Italia di Meloni non conta nulla nella Ue. Come prima

Libero: La sinistra prende Sanremo / La destra Lazio e Lombardia

La Verità: Partito il siluro verde contro la casa

Il Mattino: Mezzogiorno, la fuga dei laureati al Nord

il manifesto: Foto di gruppo

Domani: Meloni lascia Nordio solo a decidere la linea della fermezza su Cospito