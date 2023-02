Domani il congresso del PD di Marsala e il voto per i candidati alla segreteria nazionale

11/02/2023 20:00:00

Oggi i congressi del PD ad Erice e Alcamo, domani sarà la volta del circolo PD di Marsala per discutere i programmi e scegliere due tra i quattro candidati alla segreteria nazionale.

Tutti i circoli d'Italia si stanno organizzando con i congressi in questa prima fase di voto, che va dal 2 al 12 febbraio.

Nel circolo di Marsala in via Frisella 76, si potrà votare, domani, domenica 12 febbraio alle ore 10. La mattinata si aprirà alle 10 con la presentazione, da parte dei portavoce, delle quattro mozioni delle candidate e dei candidati alla segreteria nazionale, seguirà un dibattito.

Il voto sarò consentito solo ai tesserati al 2022 e ai nuovi iscritti entro il 31 gennaio 2023. I vecchi tesserati, già inseriti in elenco al 2021, potranno rinnovare la tessera direttamente al circolo PD di Marsala entro l'inizio dell'assemblea di domenica.

Il voto (segreto) sarà possibile al termine del dibattito, dalle 12 alle 14.

Al termine della consultazione nazionale, i due candiddati che risulteranno più votati dagli iscritti verranno proposti al voto dei cittadini tramite le Primarie aperte (anche ai non tesserati PD), che avranno luogo domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, in tre diversi punti della città, saranno presenti un gazebo in zona nord, uno in zona sud e uno in centro.