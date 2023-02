A2, volley: testacoda Seap-Sigel Marsala-San Giovanni in Marignano

11/02/2023 18:05:00

"Nella nostra ultima uscita siamo stati insufficienti quasi in tutti i fondamentali. Evinco che purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci e preparare al meglio tutto. Dalla prossima settimana potremmo allenarci con più tranquillità. C’è tanto da lavorare. Le conquiste a cui miriamo attraverso il duro e sano allenamento non avvengono nel breve lasso di tempo. In casa contro San Giovanni non abbiamo scelta e bisognerà mirare al massimo. Consapevoli che tutti i punti pure quelli contro le grandi del girone si porteranno nella Pool Salvezza".

Ha mancato l'appuntamento con la vittoria nel turno infrasettimanale la Seap-Sigel in una giornata di campionato che poteva essere propizia per i colori azzurri. Ma la trasferta di Sant'Elia Fiumerapido rappresenta il passato e le giovani di Buonavita devono guardare avanti in questo finale di regular-season e massimizzare il più possibile in termini di punti nelle quattro giornate rimanenti. Iniziando a guardare con vivo interesse l'evolversi della situazione nei piani bassi del plotone "A". Il presente a cui la mente va indirizzata si chiama Omag-Mt San Giovanni in Marignano. In vista del delicato impegno si chiede alla frangia più calda del tifo di restare accanto per tutta la durata dell'incontro a Moneta e compagne che hanno bisogno più che mai di un supporto morale e del calore del pubblico amico. Tornando al San Giovanni in Marignano asseriamo che è un avversario tosto da affrontare, una società molto longeva di questa categoria. Che la scorsa estate ad una formazione già forte il riconfermato tecnico Barbolini ha inserito le due straniere e tre centrali di prospettiva come Babatunde, Salvatori e l'ex di giornata Parini. La centrale comasca di Erba nata nel 2001 si appropinqua alla sua personale gara da ex, tornando a Marsala nei panni di avversaria dopo due anni fruttuosi in azzurro, raggiungendo con il club traguardi prestigiosi come la qualificazione al primo turno eliminatorio di Coppa Italia affrontando e perdendo con Megabox Ondulati Vallefoglia e la partecipazione ai Quarti di Finale PlayOff Promozione per l'A1.La novità domenica 12 febbraio consiste dal nuovo campo di gioco casalingo per il quale è stata data opportuna comunicazione alla Lega Volley Femminile. La Società nelle scorse settimane ha firmato insieme all'amministrazione comunale il disciplinare con il quale si impegna ad avere la gestione dell'impianto con l'atto di assegnazione arrivato a conclusione. Così la Seap-Sigel Marsala da questo preciso istante fino ad almeno all'ultima giornata di Pool Salvezza "trasloca" nel più confortevole e dispersivo Palasport "San Carlo". Orgoglio per questo passo significativo è stato espresso da parte di tutte le componenti societarie che sperano di accogliere nel migliore dei modi la società ospitata Omag-Mt San Giovanni in Marignano, a cui viene promessa la migliore organizzazione per quanto è nelle possibilità della dirigenza lilibetana. La compagine del riconfermato tecnico Enrico Barbolini e del suo vice Alessandro Zanchi ha racimolato finora 34 punti che valgono il quarto posto solitario e non è scesa in campo per osservare il riposo nell'ultimo turno giocato. Le "Zie" sono in cerca di riscatto per il tie-break amaro alla quale le avversarie della Cda Talmassons le hanno portate. Una sconfitta arrivata in rimonta con gli ultimi due giochi decisivi per il punteggio finale maturato.A parlare nel pregara è il primo allenatoreche si appresta alla prima casalinga da tecnico della Seap-Sigel Marsala Volley. L'allenatore di Borgomanero ex Legnano recrimina il poco tempo a disposizione avuto per la preparazione tra un match e un altro, motivo per cui come per tutti gli altri suoi colleghi non ha potuto beneficiare della settimana di lavoro tradizionale per via dell'impegno infrasettimanale:Prima dell'inizio della gara valida per l'8^giornata di ritorno verrà tributato un minuto di silenzio in ricordo di un caro tifoso della pallavolo cittadina: Giovanni Fasulo, scomparso venerdì scorso prematuramente a 69 anni. La diretta dell’evento sportivo è visibile in simulcast su Volleyball World Tv e sul canale YouTube "VolleyballWorld Italia", grazie al supporto logistico prestato da LaTr3 – Canale 211 DT. In postazione in telecronaca Vito Bono e Rossana Giacalone. Altri modi per seguire l’andamento in tempo reale dell’incontro saranno l’aggiornamento punto a punto consultabile dal sito della Lega Volley Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o dalla pratica app “Livescore – Lega Volley Femminile”. Gli arbitri designati per la sfida testacoda delle ore 17.00 al Palasport di Marsala saranno Fabio Scarfó di Reggio Calabria e Giorgia Spinnicchia di Catania, i quali tornano a dirigere un match casalingo della Seap-Sigel Marsala esattamente dopo sei turni. L'ultimo precedente è riferito al derby di Sicilia caduto alla 13^giornata dell'8 gennaio scorso con avversaria Akademia Desi Shipping Sant'Anna. Emanuele Giacalone