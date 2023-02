Trapani, Marsala e gli altri Comuni alla Bit: pagare due volte, per ...

13/02/2023 06:00:00

Sono i giorni della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, la più importante fiera del settore, che si tiene ogni anno a Milano. Ed ancora una volta, il territorio della provincia di Trapani, come abbiamo più volte spiegato su Tp24, si presenta diviso, e con le idee poco chiare: i Comuni della provincia di Trapani pagano due volte, e, ancora una volta, spendono soldi per fare sapere che sono stati alla fiera, più che per presentare una chiara strategia di sviluppo del mercato turistico.

PAGARE DOPPIO. Da alcuni anni i Comuni della provincia di Trapani vanno alla Bit, sdoppiati. Da un lato c'è il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, che ha il compito di promuovere, appunto, il territorio della provincia di Trapani. Dall'altro ci sono invece alcuni Comuni che aderiscono ad un pacchetto che si chiama "The best of Wstern Sicily".

Si tratta di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Favignana-Isole Egadi, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi e San Vito Lo Capo. Ciascun Comune, pertanto, spende un budget a parte. L'iniziativa è organizzata dall'agenzia Feedback. Ci sono anche Federalberghi Trapani e Liberty Lines. Gli osservatori più critici fanno notare che il fulcro è un talk - show che viene ripreso da ... Telesud, l'emmitente televisiva di Trapani. Media partner è anche il Gds. "E' un po' come vendere sale a Trapani" è la battuta che circola, per restare in tema. I Sindaci partecipano a dei talk show, dove, in platea ci sono ad ascoltarli gli altri Sindaci del territorio, e sono ripresi dalla tv locale che poi trasmetterà questi talk per fare sapere quanto sono bravi i Sindaci.

Dall'altro lato c'è il Distretto Turistico, che non fa sapere quanto spende ("pochi spiccioli - fanno sapere dall'ente - perché ci appoggiamo allo stand della Regione Siciliana") e che magari pagherà pure per farsi riprendere (per trasparenza, ci sarebbe l'obbligo di comunicare queste spese).

STRATEGIA. Ma è la strategia che è singolare. Perchè la logica dietro questo modello di promozione è quella di parlare al grande pubblico, dato che alla BIT, oltre a chi lavora nel settore, ci vanno anche molte persone, che, si sostiene, scelgono proprio questa fiera per farsi un'idea su dove andare in vacanza. Idea originale ed esotica, ma non retta dai numeri. Se anche fosse così, in media la Bit dichiara 65mila visitatori. Non esattamente numeri che da soli smuovono un mercato ... Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale punta invece all'individuazione del territorio della provincia come location per produzioni cinematografiche, televisive e campagne pubblicitarie: dai film “In guerra per amore” di Pif a Indiana Jones, a “La stranezza” di Roberto Andò, dalle serie tv del “commissario Maltese” a “Màkari”.

Solo nel 2022 sono state 9 le produzioni televisive girate in quest’area. Durante la produzione del film Indiana Jones (girato tra agosto e ottobre 2022) sono state 600 le camere prenotate, 2,2 ml l’indotto alberghiero, 50 euro la spesa media individuale giornaliera pro capite, 2.300 le comparse utilizzate (ricompensate con 100 euro circa per ogni giorno di lavorazione). Per il film La Stranezza (girato tra gennaio e marzo 20220) 90 sono stati i collaboratori nella troupe e 120.000 euro è stata la spesa complessiva per autonoleggio. Più di 90 camere occupate, con una spesa media di 70 euro a camera, producendo un indotto alberghiero interessante, seppur in bassastagione. Per la serie Màkari (arrivato alla quarta serie) sono da considerare 4 mesi di lavorazione per ogni stagione, 70 collaboratori che compongono la troupe, 120 camere prenotate (con una spesa di circa 70 euro a notte) e 1500 figuranti (ricompensati con 100 euro circa per ogni giorno di lavorazione). Più di 100 maestranze siciliane attive.

IL PROGRAMMA. Anche le idee sembrano sempre le stesse, l'enogastronomia su tutte. Oltre ai talk show accusati di autoreferenzialità, si terrà martedì 14 febbraio, alle ore 12.00 la conferenza di presentazione dell’evento “Mangia Sano Italia”, in programma dal 24 aprile all’1 maggio a Erice, in Sicilia, presentato come "un viaggio nel mondo dell’ agroalimentare di qualità della Sicilia Occidentale". Come in pratica sono tutte le manifestazoni che si tengono in provincia di Trapani...

Circa i talk, oggi inizia alle ore 10 il Comune di Castellammare Del Golfo con l’appuntamento “91014 Battiti” con Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare; Maria Tesè, assessore turismo; l’imprenditrice Livia Messina, Anca Delia Moise e Ilenia Colanero, atleta mondiale apnea; alle ore 10.30 “Salemi. Città del pane e della pietra” con Domenico Venuti, sindaco di Salemi e Giuseppe Pecorella, presidente della pro loco di Salemi; alle ore 11:30 “Egadi un mare di bellezza, fra storia, natura e cultura” con Francesco Forgione, sindaco di Favignana, Vito Vaccaro, vicesindaco e assessore al turismo e Salvatore Livreri Console, direttore dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi; alle 12:30 “Partanna: crocevia di itinerari archeologici, artistici e letterari” con Nicolò Catania, sindaco di Partanna; Angelo Bulgarello vicesindaco; Valeria Livigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa; Vittorio Sgarbi, storico dell'arte e critico d'arte italiano; Noemi Maggio, assessore cultura e spettacolo. Alle 13:45 è la volta di “Liberty Lines per un 2023 sostenibile” con Nunzio Formica, direttore commerciale di Liberty Lines, Salvatore Ombra, presidente di Airgest e Vito Vaccaro vicesindaco Favignana – Isole Egadi; alle 14:30 si prosegue con “Gibellina, arte da vivere” al quale parteciperanno Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina; l’assessore Matteo Fontana, Arianna Catania, Antonella Corrao, Giuseppe Pace e l’attore Alessandro Preziosi. Alle 15:30 il Comune di Castelvetrano parlerà di “Narrazione e territorio: i prodotti identitari, le radici culturali ed i nuovi itinerari turistici” con il sindaco, Enzo Alfano, Nino Centonze dell’Azienda agricola olio Centonze, Filippo Drago, patron dell’azienda Molini del Ponte e portavoce della comunità Slow Food per la valorizzazione del Belice, Gaetano Contorno dell’azienda Fratelli Contorno, Giacomo Russo e Margherita Barraco, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Sacro Cuore di Maria di Selinunte. Si chiude alle ore 16:30 con “Erice sospesa tra cielo e mare culla di pace, capitale del Mediterraneo” con Daniela Toscano, sindaco di Erice, Rossella Cosentino, assessore al turismo, Lorenzo Zichichi presidente della Fondazione Ettore Majorana, Giordano Bruno Guerri, storico e saggista italiano, Totò Denaro del Comune di Erice e Vincenzo Fazio. Domani si comincia alle ore 10 con l’appuntamento dedicato al Comune di Mazara del Vallo “Gambero rosso, mare blu e sole giallo intenso” con Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, Germana Abbagnato, assessore al turismo e Irene Vassallo; si prosegue alle ore 11 con “San Vito Lo Capo: un caso studio per la realtà immersiva virtuale” con Francesco Ferla, architetto e fotografo; Nino Ciulla, assessore al turismo del Comune di San Vito Lo Capo.

Marsala ha già dato ieri, con il talk del Sindaco Grillo, che ha anche celebrato la rinascita culturale della città, perchè ieri pomeriggio i due teatri comunali erano pieni. In uno c'era il comico pugliese Uccio De Santis, nell'altro un gruppo che faceva cover di Renato Zero per festeggiare una trattoria. Il grande rilancio turistico di Marsala parte da qui.

LE VIE DEI TESORI. Tesori nascosti, borghi arrampicati sui monti o distesi sul mare, frantoi, ulivi millenari, vicoli fioriti, botteghe, sinagoghe e castelli scomparsi. E tantissimo altro. Alla BIT è presente uno stand dei Borghi dei Tesori, un vero avamposto di bellezza per promuovere – tutto l’anno, anche al di là del festival che ritornerà per tre weekend, dal 26 agosto al 10 settembre – un turismo slow, morbido, attento alle feste tradizionali, ai sapori autentici, agli ultimi artigiani, alle meraviglie naturalistiche, agli incontri con la gente del posto. Il turismo nei borghi siciliani come un unico sistema integrato: 45 Comuni si sono uniti nella rete che si propone come circuito nell’Anno del turismo di ritorno 2023, rivolto agli italiani che vivono all’estero.