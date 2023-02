Marsala, gli eventi del Comune presentati alla Bit. Carnese presidente della Commissione Servizi Sociali

13/02/2023 20:00:00

Il Comune di Marsala si trova alla Bit di Milano per promuovere gli eventi che quest'anno per l'amministrazione avranno come leitmotiv il rapporto della Città con gli Inglesi.

La città e i suoi eventi vengono promossi all’interno dello spazio espositivo “The Best of Western Sicily” che raggruppa alcuni Comuni del trapanese, gli altri, come abbiamo scritto oggi su Tp24, sono raggruppati nel Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, a dimostrazione che i Comuni del trapanese si presentano ancora una volta a questo evento divisi e con le idee poco chiare e sostenendo costi doppi.

Per il sindaco Massimo Grillo sarà fondamentale "far sfogliare assieme a noi le storiche pagine che ci legano agli Inglesi, per scoprire i punti in contatto e quanto siano stati importanti non solo per il vino ma anche per tanti altri aspetti". Più "tecnico" l’assessore al turismo Salvatore Agate: “Vivere Marsala tutto l’anno e a 360 gradi è la mission che intendiamo portare avanti. A tal fine, l’offerta ai visitatori è variegata, appassionandoli sotto l’aspetto culturale ed enogastronomico, coinvolgendoli anche negli eventi legati alla dieta mediterranea e al wellness”.

Dell’apporto che alla crescita turistica dà l’Aeroporto “Vincenzo Florio” ha parlato Salvatore Ombra, presidente dell’Airgest: “Agganciare a Trapani la città di Marsala, come ha fatto Raynair, le consente maggiore visibilità ma incrementa anche una positiva ricaduta su tutto il versante occidentale siciliano. L’Aeroporto è proiettato verso un incremento dei flussi che potrebbe superare il milione e duecento mila passeggeri, grazie ai nuovi collegamenti della prossima estate e all’attenzione che continua ad esserci da parte della Regione Siciliana. Bene ha fatto Marsala ad istituzionalizzare gli eventi”.

Questi gli eventi del 2023 a cominciare dalla rassegna teatrale “Lo Stagnone. Scene di uno Spettacolo” (tuttora in corso), il “Carnevale” della prossima settimana con la mostra dei “Carri in Miniatura” di Acireale. E poi, gli “Appuntamenti GaribalVini” (da marzo a maggio), la “Rappresentazione dei Misteri Viventi” (aprile), il “Tonno rosso del Mediterraneo” (giugno) e a luglio il “Marsala Kite Fest”, 'A Scurata” e “Shock da Ground - Street Basket”. Su questo appuntamento Marco Tarantino ha illustrato le novità della 12^ edizione del torneo 3vs3 in programma in Piazza della Vittoria, e che ha ottenuto il riconoscimento Top 3 nazionale da parte della FIP. Il calendario degli eventi poi proseguirà ad agosto-settembre con “Il Mare colore dei Libri”, “Pastorella Event”, “Siciliamo”, il “Marsala Jazz & Wine” (prima edizione) e si chiuderà con “Luci dal Mediterraneo” (ottobre).

Carnese presidente della commissione Servizi Sociali - Il consigliere comunale Giuseppe Carnese è il nuovo presidente della Commissione Servizi Sociali del Comune di Marsala. È stato eletto nel corso dell'odierna seduta, dopo la presentazione delle dimissioni da presidente dell’avv. Ivan Guglielmo Gerardi, neo assessore della Giunta Grillo. Il consigliere Carnese, nel ringraziare i i componenti della Commissione per la fiducia, ha preannunciato tutto il suo impegno per portare avanti il lavoro già avviato dall'Organo consiliare.