Tre giorni di tributo alla Cultura della Repubblica Ceca a Trapani, Agrigento e Palermo

14/02/2023 08:29:00

Con il patrocinio della FENCO (Federazione dei Diplomatici Esteri in Italia) e di INNER WHEEL CLUB QARINIS, il 16, 17 e 18 febbraio, in tre Città della Sicilia, Agrigento, Palermo e Trapani, si celebrerà un tributo alla Cultura della Repubblica Ceca dal titolo “PRAGA IERI E OGGI. Ciclo di incontri sulla cultura ceca col Prof. Filadelfo Giuliano”.

Questo il programma della manifestazione:

LETTERATURA CECA - Giovedì 16, ore 17:00, AGRIGENTO, Biblioteca La Rocca: “Rabbia, delusione, speranze della giovane Poesia ceca”. Patrocinio gratuito di FENCO e Ass. Culturale TeatrAnima Agrigento

STORIA CECA - Venerdì 17, ore 9:00, PALERMO, Liceo Classico Umberto I: “JAN PALACH, STORIA DI UNA LIBERTA’” (riservato agli Alunni e Docenti del Liceo). Patrocinio gratuito di FENCO e INNER WHEEL CLUB QARINIS.

TRADIZIONE PRESEPIALE MECCANICA CECA - Sabato 18, ore 17:30, TRAPANI, Museo Pepoli: Proiezione del filmato in italiano “Presepi meccanici cechi”. Patrocinio gratuito di FENCO.

Gli ingressi agli eventi per il pubblico sono gratuiti