Concrete possibilità di vittoria per la Seap-Sigel Marsala in casa opposto a 3M Perugia

19/02/2023 15:11:00

"Per l'intera settimana ci siamo volutamente dedicati più a noi piuttosto che concentrarci sull'avversario di giornata. L'unico tempo impiegato è andato al tanto lavoro che abbiamo svolto tra sala pesi e palazzetto e molto ne avremo davanti nelle prossime settimane. Le giovani si stanno impegnando e ho la certezza che arriveranno ad ottenere i risultati per cui lavorano oggi. Negli allenamenti dobbiamo migliorare ancora l'attacco con il cambio-palla. Stiamo insistendo con il mio staff su questo aspetto. Per la mia squadra quella contro Perugia non è gara diversa da tante altre. Non deve esserci pressione alcuna, all'appuntamento vorrei che le ragazze vi arrivino in uno stato psicofisico eccellente. Vediamo di riproporre i primi due set disputati con il San Giovanni, in cui nel primo la reazione è stata di poco tardiva altrimenti si sarebbe fatta interessante per noi completare la rimonta di cui ci stavamo rendendo protagonisti. Per quanto riguarda Perugia, lo scorso anno in B1 con me alla guida è riuscito a fare un cammino egregio, avendo vinto il girone che lo ha visto avere un indiscusso primato fin dalla prima giornata. La Società di Perugia avrà sicuramente messo pressione alle proprie ragazze, caricandole per vincere. Con le atlete "superstiti" dell'anno scorso (Pero, Rota, Traballi e Manig, ndr) c'è un bel rapporto e tutte hanno grande rispetto per me. Prova ne è quando a Montecchio Maggiore in questa stagione sono andato ad assistere ad una loro partita e, al termine del match, vedendomi sono accorse a salutarmi con immutato affetto".