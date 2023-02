I fatti del 28 Febbraio: 

28/02/2023 06:49:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 28 Febbraio 2023, in Italia e nel mondo, ed i principali titoli dei giornali.

• Elly Schlein sarà eletta segretario del Pd il 12 marzo. Letta le ha regalato una melagrana portafortuna

• Nel frattempo, sono stati pubblicati i risultati ufficiali delle primarie. Elly Schlein ha vinto con il 53,73%, Bonaccini s’è fermato al 46,25%. Ai gazebo hanno votato 1.098.623 persone

• Le vittime del naufragio in Calabria salgono a 63. Si cercano ancora 30 dispersi. Arrestati quattro scafisti. La Meloni scrive a Bruxelles

• Sui migranti, scoppia la polemica. Piantedosi ha detto: «La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli». Le opposizioni insorgono

• Ai funerali di Maurizio Costanzo c’erano migliaia di persone. Presenti: centinaia di vip. Finita la messa, in piazza del Popolo, è risuonata la sigla del MaurizioCostanzo Show

• Beppe Grillo ha lanciato ieri il sito della Chiesa dell’Altrove, con lo statuto del culto degli «Elevati e degli Altrovatar». Una mossa pubblicitaria?

• Balneari, dopo il richiamo di Matterella, arriva anche quello dell’Ue. Bruxelles parla di «una situazione inquietante»

• Unione europea e Regno Unito hanno trovato un accordo sull’Irlanda del Nord. Creeranno un corridoio verde per le merci britanniche che restano nell’Ulster. Polemiche perché von der Leyen ha preso un thè con re Carlo

• Janet Yellen, a sorpresa, è andata in visita a Kiev. Ha parlato di aiuti, sanzioni e di beni confiscati ai russi, che potrebbero essere convertiti in fondi per la ricostruzione

• Jill Biden, durante un volo da Nairobi a Washington, ha fatto scalo a Napoli e ha ordinato 10 margherite e 9 diavole per il viaggio

• Marco Raduano, il boss evaso dal carcere di Nuoro, è ancora latitante. Intanto gli inquirenti scoprono che la sezione di massima sicurezza è sorvegliata da un solo agente e che, davanti ai monitor della centrale operativa, non ce n’era neanche uno

• Alfredo Cospito è tornato nel carcere di Opera. D’ora in poi assumerà solo acqua e sale

• Omicidio Bricca, Mattia Toson è stato interrogato per sei ore. Secondo gli inquirenti il suo alibi non regge

• In Turchia la terra è tornata a tremare. Ci sono stati un morto e 69 feriti

• Israele e Palestina hanno siglato un accordo per contenere le violenze

• La Fiorentina ha battuto il Verona 3 a 0, all’Olimpico la Lazio ha vinto 1 a 0 con la Samp

Titoli

Corriere della Sera: Migranti, bufera sul ministro

la Repubblica: Il manifesto del nuovo Pd

La Stampa: Schlein-Meloni, parte la sfida

Il Sole 24 Ore: Bonus casa, il blocco delle cessioni taglia fuori 7 milioni di contribuenti

Avvenire: Senza soccorso

Il Messaggero: Migranti, Meloni sprona la Ue

Il Giornale: Movimento 5 Schlein

Leggo: Migranti, strage infinita

Il Fatto: Un ministro da sbarco

Libero: La bufala del governo che non salva i migranti

La Verità: Arriva la Schlein, se ne va il Pd

Il Mattino: Migranti, Meloni incalza la Ue

il Quotidiano del Sud: Mediterraneo centro di sopravvivenza dell’Europa

il manifesto: Relitto di Stato

Domani: Adesso Schlein deve decidere se e come vuole governare il Pd