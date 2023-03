2 Marzo: chiuse le indagini sul Covid, Schlein attacca Piantedosi, Meloni contro aborto e gay

02/03/2023 06:57:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 2 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, e i titoli più importanti nelle prime pagine dei quotidiani.

• Dopo tre anni la procura di Bergamo ha chiuso la maxi indagine sull’epidemia del Covid. Avvisi di garanzia per 19 persone, tra cui Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Fontana. Le accuse sono di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio

• Nel suo primo intervento alla Camera da segretario del Pd, Elly Schlein ha chiesto le dimissioni del ministro Piantedosi

• Elly Schlein ha telefonato a Giuseppe Conte. I due saranno assieme sabato al corteo antifascista organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Firenze. Si va verso un asse demo-grillino?

• Giorgia Meloni, intervistata da Grazia, s’è scagliata contro l’ideologia gender, utero in affitto, aborto e adozioni gay

• Mario Sechi è nuovo capo dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. Si dimettono i portavoce dei ministri Valditara e Sangiuliano

• I morti dell’incidente ferroviario in Grecia sono almeno 40. I feriti sono 130, i dispersi 60. La tragedia sarebbe avvenuta per un errore umano

• È morta Michela Boldrini, la turista italiana, vittima dell’incendio della scorsa settimana in Kenya

• A Pechino il presidente bielorusso Lukashenko ha parlato di pace con Xi Jinping

• Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha fatto sapere che l’accordo sul grano si rinnoverà solo sarà permesso di esportarlo sui mercati internazionali

• Il parlamento finlandese ha dato il via libera all’adesione alla Nato. La parola ora spetta a Ungheria e Turchia, unici due Paesi a non aver ancora ratificato l’adesione

• Diversi droni avrebbero attaccato la Crimea occupata. Kiev nega. Cinque morti a Kherson. A Bakhmut l’Ucraina valuta una ritirata strategica

• A causa del Superbonus il rapporto tra deficit e Pil è salito all’8%. L’Istat ritocca al ribasso i dati sulla crescita 2022

• Diciannove aerei cinesi sono entrati nello spazio aereo taiwanese

• Eva KailÄ«, in carcere dal 9 dicembre, continua a impartire ordini alla sua famiglia. Alla sorella ha chiesto di recuperare una chiave Usb nascosta dietro a uno specchio. Questo è quanto emerge dai verbali delle conversazioni telefoniche registrate dagli inquirenti

• Il governatore della Florida ha tolto al parco di Disney World i privilegi che garantivano autonomia alla multinazionale in nome della legge che proibisce qualsiasi istruzione sull’orientamento sessuale nei primi dieci anni di vita dei bambini

• Il magnate Rupert Murdoch, teste in un processo, ha ammesso che alcuni suoi anchormen hanno avallato le bugie di Trump

• King Toretto è stato operato al cervello all’ospedale Humanitas di Rozzano. L’intervento è riuscito, il decorso post-operatorio sarà decisivo

• Gimbo Tamberi non sarà più allenato da suo papà. «Abbiamo sempre avuto difficoltà che negli anni si sono amplificate»

• È morto Ricou Browining, stuntman, specializzato in scene acquatiche. Era apparso mascherato nel film Il mostro della laguna nera di Jack Arnold

Titoli

Corriere della Sera: Covid, indagati eccellenti

la Repubblica: Processo alla Guardia Costiera

La Stampa: Schlein: «Piantedosi deve dimettersi»

Il Sole 24 Ore: La Cina riparte, Pil 2023 in decollo

Avvenire: Si potevano salvare

Il Messaggero: Migranti, scaricabarile tra chi poteva salvarli

Il Giornale: Conte e Speranza indagati per il Covid

Leggo: Il lavoro non è per giovani

Qn: Covid, indagati Conte e Speranza

Il Fatto: La Guardia Costiera sapeva, ma non ha salvato i migranti

Libero: Elly si mette a capo degli sciacalli

La Verità: Banda Covid: indagati Conte e Speranza

Il Mattino: Duro scontro sui migranti / Mattarella va in Calabria

il Quotidiano del Sud: Operazione verità, 90 miliardi buttati

il manifesto: Alla deriva

Domani: DIMETTETEVI