Marsala, Casa di Venere: l'8 marzo commemorazione delle vittime del naufragio di Cutro

06/03/2023 08:54:00

L'8 marzo è una data importante per le donne in tutto il mondo. In seguito alla tragica perdita di vite umane

nel naufragio a largo di Steccato di Cutro, in Calabria, avvenuto lo scorso 26 febbraio, il Centro Antiviolenza Casa di Venere di Marsala ha deciso di rimanere in silenzio e onorare la memoria delle donne che hanno perso la vita in mare. La Casa di Venere da anni si impegna per assistere le donne vittime di violenza di genere, ascoltare le loro storie drammatiche e offrire loro supporto e aiuto per uscire da situazioni difficili.

La presidente del Centro, Francesca Parrinello, ha dichiarato: "Di fronte a questa immane tragedia, il naufragio avvenuto a Cutro, che è anche il naufragio della pietà, della solidarietà e dell'umanità, noi sentiamo il dovere di fare silenzio e di portare il lutto. Invece di partecipare alle solite passerelle e agli eccessi di protagonismo che spesso caratterizzano l'8 marzo, il Centro ha scelto di esprimere la propria solidarietà in modo silenzioso, gettando delle mimose in mare per onorare la memoria di tutte le donne che hanno perso la vita cercando una vita migliore per loro stesse e i loro figli”.

L'appuntamento è stato fissato al largo delle Partigiane, a Marsala, alle ore 9 di mercoledì 8 marzo, e la città è stata invitata a partecipare.