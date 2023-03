Il Marsala perde in casa ma ci pensa la Juniores a vincere per 6-0

08/03/2023 13:30:00

E’ stata un’altra sconfitta per l’FC Marsala il match valido per la nona giornata di ritorno del campionato di Promozione Sicilia girone A tra il sodalizio lilibetano e la Folgore Castelvetrano giocato sabato pomeriggio allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala. Uno 0-2 subìto dai lilibetani grazie a due rigori , uno per tempo, fischiati dal Sig. Braschi di Trapani. Il primo assolutamente giusto, per l’atterramento di un avversario da parte di Buba Jatta in piena area di rigore e che Bono mette a segno a fine primo tempo, l’altro, nel secondo tempo, un evidente errore arbitrale visto il fallo dell’attaccante folgorino, appena entrato in area di rigore, ai danni di Vito Pinto che cadendo, per la spinta da dietro, tocca la palla con le mani. Da punizione per il Marsala a rigore è un attimo, ed anche questo penalty verrà segnato dal rigorista Bono. Un match comunque equilibrato, giocato prevalentemente a centrocampo con le due squadre attente in difesa e propositive in attacco. Una punizione, però eccessiva per il Marsala, che premia oltre i propri meriti gli ospiti adesso in testa alla classifica del campionato. Un Marsala per nulla arrendevole, non ha per nulla sfigurato anche in questa occasione e che vuole finire dignitosamente la stagione per ripartire bene dalla prossima con la nuova dirigenza che si è da poco insediata.

Lunedì, invece, è scesa in campo, al Mariano Di Dia di Strasatti, la formazione juniores contro i cugini del Petrosino. Gli azzurrini, guidati dal Responsabile del Settore Giovanile Andrea Calandro, hanno battuto per 6-0 gli ospiti, scavalcandoli anche in classifica e lasciando loro l’ultima posizione. Match equilibrato nel primo tempo che si sblocca con un gol del Marsala, che nella ripresa dilaga con altre cinque reti. Doppietta per Alessi ed 1 gol a testa per Alfieri (rigore), Bonafede, Hazzaz e Meo. Un plauso particolare va al portiere Simone Alfieri che si è dimostrato muro invalicabile tra i pali ed ha anche segnato su rigore. Di seguito il bel gol su punizione di Flavio Bonafede.

Tabellino FC Marsala - Folgore C/Vetrano 0-2

FC Marsala: Buba Jatta, Hazzaz, Pinto V., Rizzo A., Rubino, Pinto D. (5 st Alessi), Bonafede, De Vita (12 st Adragna), Cammarata, Kheder (37 pt Meo), Vescovo. Allenatore: Sig. Diego Renda.

Folgore Castelvetrano: Pizzolato, Bussa (38 st Robino), Khouaja (17 st Balneare), Cascio, Nastasi, Barbero, Bognanni, Achour, Salvo (23 pt Erbini), Bono, Lupo. Allenatore: Sig. Giovanni Messana.

Marcatori: 41pt e 33’ st Bono Rig (F),

Ammoniti: Morana, Buba e Vescovo (M), Lupo (F).

Arbitro: Sig. Vincenzo Braschi di Trapani.

Assistenti: Sig. Lorenzo Poma di Trapani, Sig. Alessandro Amico di Trapani.